Общество 03.08.2023 в 09:44

Военный из Бурятии получил орден из рук президента

Старшина Валерий Хертухеев служит в 5-й танковой бригаде
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Текст: Константин Воронов
Военный из Бурятии получил орден из рук президента
2 августа в Екатерининском зале Кремля президент России вручал высшие государственные награды страны. Ими были отмечены военнослужащие, проявившие мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции, а также выдающиеся россияне в области образования и науки, медицины и здравоохранения, культуры, сельского хозяйства, промышленности.

«Торжественная церемония вручения государственных наград в Кремле – это знак огромного уважения к выдающимся гражданам России, которые внесли личный колоссальный, огромный вклад в развитие нашей страны, поставили во главу угла всей своей жизни служение Родине. Вы доказали, что своими устремлениями и созидательным трудом, реакцией на то, что происходит в мире, в стране, своим талантом, потрясающими достижениями ради общего блага, верностью гражданскому долгу и военной присяге можно добиваться очень многого. Такие профессиональные и нравственные вершины даются людям смелым, сильным, щедрым душой, тем, кто обострённо чувствует время, осознаёт суть, смысл своей работы, призвания да и всей своей жизни, кто всегда действует честно, решительно, достойно», - сказал во вступительном слове Владимир Путин.

В числе награжденных была большая группа участников специальной военной операции. Военнослужащим вручали Золотые звёзды Героя России и ордена Мужества.

Так, за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского, профессионального и служебного долга, орден Мужества из рук президента получил старшина Валерий Хертухеев. Он служит в 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской бригаде, дислоцированной в Улан-Удэ. Эта воинская часть участвует в спецоперации с момента её начала.

Фото: скриншот видео
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спецоперация награды

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