В Улан-Удэ из-за сильного дождя на дороге провалился асфальт

Накануне, 2 августа, в Улан-Удэ прошел обильный дождь. Вскоре после выпадения осадков бдительные горожане обратили внимание на большую просадку асфальта прямо на проезжей части по улице Гастелло – снимки опубликовали в местных группах и тг-каналах. Приехавшие специалисты огородили участок и начали ремонтные работы.

«Движение автотранспорта по ул. Гастелло всё еще закрыто. Из-за погодных условий, а именно аномального выпадения осадков, проведение земляных работ затруднено»,

- рассказали в МУП «Водоканал».



В настоящее время произведена отсыпка щебеночно-гравийной смесью, проводится послойная трамбовка грунта.











Фото: паблик "Весь Улан-Удэ", МУП "Водоканал"