Общество 03.08.2023 в 10:56

Жители поселка Наран из Гусиноозерска достучались до председателя СК России

Александр Бастрыкин провел личный прием инициативной группы из Бурятии по вопросу нарушения жилищных прав граждан
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Жители поселка Наран из Гусиноозерска достучались до председателя СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в режиме видео-конференц-связи провел прием граждан и выслушал инициативную группу из Бурятии. Заявители представляют интересы более 100 человек, которые проживают в поселке Наран города Гусиноозерск в 25 домах, расположенных на горном отводе шахты «Гусиноозерская», ликвидированной судебным решением еще в 2003 году, сообщает пресс-служба СКР.

Согласно проведенному экспертному исследованию, дома рекомендуются к сносу, так как расположены на территории условно опасной зоны. Частые землетрясения способствуют разрушению домов. Несмотря на многочисленные обращения в органы государственной власти и местного самоуправления, жителям отказано во внесении их в списки граждан, подлежащих переселению из ветхого жилья, находящегося на горном отводе ликвидированной шахты. Люди с таким решением не согласны и просят разобраться в ситуации.

Следственными органами Следственного управления СКР по Бурятии проведена доследственная проверка. Установлено, что полномочия по содействию гражданам в переселении из ветхого жилья, приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого в зоне ликвидированных шахт возложены на Министерство энергетики РФ. Оно должно предоставлять социальные выплаты жителям. Однако должностные лица Департамента угольной промышленности Министерства энергетики РФ не включили заявителей в списки лиц, подлежащих переселению путем предоставления социальных выплат на приобретение жилья, а также не приняли мер по осуществлению мониторинга, устранению всех негативных последствий от деятельности ликвидированной шахты.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Председатель СК России заслушал доклад руководителя СУ СК России по Бурятии Вячеслава Сухорукова о ходе расследования. Александр Бастрыкин поручил создать следственную группу из наиболее опытных сотрудников, а также назначить горнотехническую экспертизу с привлечением профильных специалистов.



Глава ведомства также заслушал доклад Вячеслава Сухорукова по общей ситуации с аварийным жильем в регионе, которая остается сложной. Доложено о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье 293 УК РФ (халатность), по заявлениям ряда местных жителей о нарушении их прав при реализации программы по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, восстановлены права большинства граждан, признанных потерпевшими, им предоставлены новые жилые помещения взамен изымаемых или денежная компенсация. Работа в этом направлении с остальными потерпевшими продолжается.

По всем вопросам Александр Бастрыкин дал ряд конкретных поручений, в том числе руководству Судебно-экспертного центра СК России. Глава ведомства отметил, что в ближайшее время проведет повторный прием заявителей по этой проблематике.

Фото: СКР
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ветхое жилье Гусиноозерск Бастрыкин

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