В Забайкалье насчитали 450 тыс дзеренов

Инспекторы Даурского заповедника в Забайкальском крае впервые посчитали дзеренов по всей территории, на которой они обитают. Данные обрабатывались с помощью специальной программы. Итог – в регионе проживает более 450 тысяч зобатых антилоп, сообщает минприроды России.К учетам специалисты приступили в феврале, ими было изучено 15 административных районов Забайкальского края. Параллельно подготовили карту, занятой дзеренами области. После обработки данных выяснилось, что монгольские антилопы в регионе занимают территорию площадью около 28 тысяч квадратных километров со средней плотностью 15 особей на квадратный километр.В заповеднике отмечают, что в предыдущие два года, также в феврале, сделаны схожие учеты, но они не покрыли всю площадь распространения антилоп.Специалисты отмечают, что в статистику вошли не только животные, которые постоянно обитают в регионе и, преимущественно в заповеднике, но и дзерены-мигранты из Монголии. С 2019 года их число достигает сотен тысяч. Прошедшей зимой необычно много – более 200 тысяч - зашло к северу от реки Онон в Забайкалье, а передовые группы достигли даже реки Ингода в Карымском и Первомайском районах.Ученые отмечают, что дзерены очень устойчивы к засухе и намного лучше сельскохозяйственных животных подготовлены к быстрому глобальному потеплению. «Нам лучше понаблюдать за навыками выживания одного из последних успешных диких копытных, не создавая ему дополнительных угроз», - отметили в заповеднике.Дзерен - вид, занесенный в Красную книгу России и один из 13 приоритетных видов животных федерального проекта «Сохранение биоразнообразия» нацпроекта «Экология», требующих принятия первоочередных мер по восстановлению популяций. Причиной сокращения численности животного стало браконьерство. Для сохранения вида Минприроды России разработана и утверждена соответствующая стратегия, в которой содержится информация о состоянии этого вида копытных, определены основные угрозы и меры по его сохранению. Для сохранения и восстановления вида, а также среды обитания и путей миграции, на территории Забайкалья создан заказник «Долина дзерена».Фото: mnr.gov.ru/Денис Кочетков