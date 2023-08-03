В Улан-Удэ жители многоэтажки боятся обрушения дома

Жители улицы Столичная, 7 живут в состоянии страха. Как сообщают улан-удэнцы активистам Общероссийского Народного фронта, под основанием их дома образовался огромный провал, размером примерно в 2 этажа – это около пяти метров высотой.





«По словам представителя управляющей компании, пустоты периодически засыпают гравием. В последний раз в 2021 году, сюда завезли аж два самосвала. Но со временем пустоты снова появляются, причем объяснить ситуацию никто не может. Дом был построен 55 лет назад. Местные старожилы говорят, что раньше на этом месте бежал ручей. Возможно, это объясняет провал грунта под основанием дома. В доме расположена 61 квартира»,

– сообщили в ОНФ.



«Мы обратились в прокуратуру с просьбой определить ответственных, чтобы помочь людям и предотвратить трагедию»,

- добавили активисты ОНФ.



Жители боятся обрушения. Как отметили общественники, пока ни власти города, ни «управляшка» не инициируют экспертизу жилого объекта на аварийность.Фото: Номер один