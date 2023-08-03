Общество 03.08.2023 в 14:15
Центр Улан-Удэ оказался парализован потопом
Городская «ливневка» не справилась с причудами небесной канцелярии
Текст: Иван Иванов
Сегодня утром тысячи жителей Улан-Удэ были вынуждены босиком переходить улицы, чтобы не замочить ноги. После сильного дождя, который не прекращается со вчерашнего дня, часть городских дорог оказалась подтопленной. Ливневая канализация в Улан-Удэ - не самое технологически подготовленное место, что подтверждает каждый сильный ливень. Но то, что произошло сегодня утром, не поддаётся осмыслению. Многие улицы центра города оказались заполнены бурлящими потоками воды, а ливневая канализация оказалась забита мусором, вызвав подтопление.
- Чтобы добраться до центрального рынка, нам пришлось идти в обход, но на перекрёстке улиц Кирова и Коммунистическая нас встретила огромная лужа, обойти которую нам не удалось. Мы сняли босоножки и пошли по воде босиком, - жалуется в соцсетях улан-удэнка Туяна.
Улан-удэнцы отмечают, что системы ливневой канализации нуждаются в регулярной очистке, иначе в следующий мощный ливень город может просто потонуть в воде. По прогнозам синоптиков, уже 4 августа дожди прекратятся. Впрочем, на выходных снова прогнозируется дождливая погода.
Фото: «Номер один»
- Чтобы добраться до центрального рынка, нам пришлось идти в обход, но на перекрёстке улиц Кирова и Коммунистическая нас встретила огромная лужа, обойти которую нам не удалось. Мы сняли босоножки и пошли по воде босиком, - жалуется в соцсетях улан-удэнка Туяна.
Улан-удэнцы отмечают, что системы ливневой канализации нуждаются в регулярной очистке, иначе в следующий мощный ливень город может просто потонуть в воде. По прогнозам синоптиков, уже 4 августа дожди прекратятся. Впрочем, на выходных снова прогнозируется дождливая погода.
Фото: «Номер один»
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