Общество 03.08.2023 в 14:15

Центр Улан-Удэ оказался парализован потопом

Городская «ливневка» не справилась с причудами небесной канцелярии
A- A+
Текст: Иван Иванов
Центр Улан-Удэ оказался парализован потопом
Сегодня утром тысячи жителей Улан-Удэ были вынуждены босиком переходить улицы, чтобы не замочить ноги. После сильного дождя, который не прекращается со вчерашнего дня, часть городских дорог оказалась подтопленной. Ливневая канализация в Улан-Удэ - не самое технологически подготовленное место, что подтверждает каждый сильный ливень. Но то, что произошло сегодня утром, не поддаётся осмыслению. Многие улицы центра города оказались заполнены бурлящими потоками воды, а ливневая канализация оказалась забита мусором, вызвав подтопление.

- Чтобы добраться до центрального рынка, нам пришлось идти в обход, но на перекрёстке улиц Кирова и Коммунистическая нас встретила огромная лужа, обойти которую нам не удалось. Мы сняли босоножки и пошли по воде босиком, - жалуется в соцсетях улан-удэнка Туяна.

Улан-удэнцы отмечают, что системы ливневой канализации нуждаются в регулярной очистке, иначе в следующий мощный ливень город может просто потонуть в воде. По прогнозам синоптиков, уже 4 августа дожди прекратятся. Впрочем, на выходных снова прогнозируется дождливая погода.

Фото: «Номер один»
Теги
дожди

Все новости

Тяжелораненому военному из Бурятии пришлось воевать с чиновничьей волокитой
03.08.2023 в 15:03
В центре Улан-Удэ находчивые горожане плавают на лодке по лужам
03.08.2023 в 15:01
В Бурятии экспортным «прорывом года» признан производитель туалетной бумаги
03.08.2023 в 14:23
В Бурятии стало известно, в каком порядке пойдут партии в избирательном бюллетене
03.08.2023 в 14:18
Центр Улан-Удэ оказался парализован потопом
03.08.2023 в 14:15
В Улан-Удэ жители многоэтажки боятся обрушения дома
03.08.2023 в 13:56
В нескольких микрорайонах Улан-Удэ пропал свет
03.08.2023 в 13:51
В Улан-Удэ из-за дождя обвалился уже третий участок дороги
03.08.2023 в 13:25
В Бурятии пьяный подросток гонял по селу на мотоцикле
03.08.2023 в 12:43
В Улан-Удэ в 102 квартале перекрыли обвалившуюся дорогу
03.08.2023 в 12:42
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 августа

Читайте также
Тяжелораненому военному из Бурятии пришлось воевать с чиновничьей волокитой
В госпитале, где он лечился, ему не выдали справку о ранении
03.08.2023 в 15:03
В центре Улан-Удэ находчивые горожане плавают на лодке по лужам
Взялись за весла: «пруд» образовался рядом с кинотеатром
03.08.2023 в 15:01
В Бурятии экспортным «прорывом года» признан производитель туалетной бумаги
Сейчас 250 бизнесменов республики поставляют свою продукцию в 52 страны мира на 2 млрд долларов
03.08.2023 в 14:23
В Улан-Удэ жители многоэтажки боятся обрушения дома
Под основанием здания образовался провал
03.08.2023 в 13:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru