Общество 03.08.2023 в 15:03

Тяжелораненому военному из Бурятии пришлось воевать с чиновничьей волокитой

В госпитале, где он лечился, ему не выдали справку о ранении
A- A+
Текст: Константин Воронов
Тяжелораненому военному из Бурятии пришлось воевать с чиновничьей волокитой
К Уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратилась сестра военнослужащего. Женщина рассказала, что ее брат был мобилизован в сентябре 2022 года. В ходе спецоперации в январе этого года он получил тяжёлое ранение от минно-взрывного воздействия: травму головы, множественные осколочные раны. Лечение мужчина проходил в нескольких госпиталях, но справку о ранении ему так и не оформили. Из-за этого военный не мог получить положенную ему единовременную выплату по ранению.

По данному факту уполномоченный провела совместную работу с госпиталем, командованием воинской части, военными прокуратурами гарнизона Ростова-на-Дону и Кяхтинского гарнизона.

«В ходе проверки военной прокуратуры гарнизона Ростова-на-Дону справка о ранении оформлена, её оригинал направлен в адрес воинской части для реализации военнослужащим права на единовременную выплату. В связи с несвоевременным оформлением и направлением указанной справки начальнику ФГКУ «1602 Военный клинический госпиталь» Минобороны России внесено представление о нарушении закона. По результатам его рассмотрения с ответственными должностными лицами проведены дополнительные занятия по изучению законодательства в указанной сфере, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности», - рассказали в аппарате уполномоченного.

Фото: «Номер один»
Теги
спецоперация

Все новости

Энергетики создали карту перевода Улан-Удэ на электроотопление
03.08.2023 в 16:04
В Бурятии 19-летняя племянница организовала разбой на дядю
03.08.2023 в 15:52
Глава Бурятии прокомментировал ситуацию с потопами в Улан-Удэ
03.08.2023 в 15:43
В Улан-Удэ из-за дождя выросло число ДТП
03.08.2023 в 15:42
Избирком Бурятии официально исключил кандидата из первой пятерки КПРФ
03.08.2023 в 15:17
Тяжелораненому военному из Бурятии пришлось воевать с чиновничьей волокитой
03.08.2023 в 15:03
В центре Улан-Удэ находчивые горожане плавают на лодке по лужам
03.08.2023 в 15:01
В Бурятии экспортным «прорывом года» признан производитель туалетной бумаги
03.08.2023 в 14:23
В Бурятии стало известно, в каком порядке пойдут партии в избирательном бюллетене
03.08.2023 в 14:18
Центр Улан-Удэ оказался парализован потопом
03.08.2023 в 14:15
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 августа

Читайте также
Энергетики создали карту перевода Улан-Удэ на электроотопление
В первой очереди - СНТ «Сибиряк», «Профсоюзник» и «Урожай»
03.08.2023 в 16:04
В Бурятии 19-летняя племянница организовала разбой на дядю
Ее подельник подкреплял требование отдать деньги ударами топора и полена по мужчине
03.08.2023 в 15:52
В центре Улан-Удэ находчивые горожане плавают на лодке по лужам
Взялись за весла: «пруд» образовался рядом с кинотеатром
03.08.2023 в 15:01
В Бурятии экспортным «прорывом года» признан производитель туалетной бумаги
Сейчас 250 бизнесменов республики поставляют свою продукцию в 52 страны мира на 2 млрд долларов
03.08.2023 в 14:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru