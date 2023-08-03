Тяжелораненому военному из Бурятии пришлось воевать с чиновничьей волокитой

К Уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратилась сестра военнослужащего. Женщина рассказала, что ее брат был мобилизован в сентябре 2022 года. В ходе спецоперации в январе этого года он получил тяжёлое ранение от минно-взрывного воздействия: травму головы, множественные осколочные раны. Лечение мужчина проходил в нескольких госпиталях, но справку о ранении ему так и не оформили. Из-за этого военный не мог получить положенную ему единовременную выплату по ранению.По данному факту уполномоченный провела совместную работу с госпиталем, командованием воинской части, военными прокуратурами гарнизона Ростова-на-Дону и Кяхтинского гарнизона.«В ходе проверки военной прокуратуры гарнизона Ростова-на-Дону справка о ранении оформлена, её оригинал направлен в адрес воинской части для реализации военнослужащим права на единовременную выплату. В связи с несвоевременным оформлением и направлением указанной справки начальнику ФГКУ «1602 Военный клинический госпиталь» Минобороны России внесено представление о нарушении закона. По результатам его рассмотрения с ответственными должностными лицами проведены дополнительные занятия по изучению законодательства в указанной сфере, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности», - рассказали в аппарате уполномоченного.Фото: «Номер один»