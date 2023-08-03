Общество 03.08.2023 в 17:25
В Улан-Удэ еще один горожанин пересел с авто на лодку
Веселый житель проплыл по затопленной дороге мимо библиотеки
Текст: Евгения Гармаева
В столице Бурятии жители меняют машины на плавсредства. Уже второго авантюрного жителя засняли напротив остановки Юношеская библиотека. Мужчина машет в камеру и резво рассекает волны на проезжей части, плывя наперегонки с машинами. Видео опубликовали в группе "Весь Улан-Удэ".
Судя по всему, во время непогоды улан-удэнцы все равно не унывают. Напомним, несколькими часами ранее пару лодочников уже покоряли лужи в районе торгово-развлекательного центра «Пионер».
В центре Улан-Удэ находчивые горожане плавают на лодке по лужам
03.08.2023 в 15:01
Фото: скриншот из видео