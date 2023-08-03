Общество 03.08.2023 в 17:25

В Улан-Удэ еще один горожанин пересел с авто на лодку

Веселый житель проплыл по затопленной дороге мимо библиотеки
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ еще один горожанин пересел с авто на лодку

В столице Бурятии жители меняют машины на плавсредства. Уже второго авантюрного жителя засняли напротив остановки Юношеская библиотека. Мужчина машет в камеру и резво рассекает волны на проезжей части, плывя наперегонки с машинами. Видео опубликовали в группе "Весь Улан-Удэ".



В центре Улан-Удэ находчивые горожане плавают на лодке по лужам
03.08.2023 в 15:01
Судя по всему, во время непогоды улан-удэнцы все равно не унывают. Напомним, несколькими часами ранее пару лодочников уже покоряли лужи в районе торгово-развлекательного центра «Пионер».



Фото: скриншот из видео

 

Теги
юмор потоп лодка дорога

Все новости

В Улан-Удэ объявили режим повышенной готовности из-за дождей
03.08.2023 в 18:06
Новосибирские ученые научились делать печенье из сверчков
03.08.2023 в 17:26
В Улан-Удэ еще один горожанин пересел с авто на лодку
03.08.2023 в 17:25
В Улан-Удэ после дождя асфальт обвалился уже на четвертой улице
03.08.2023 в 17:09
Энергетики создали карту перевода Улан-Удэ на электроотопление
03.08.2023 в 16:04
В Бурятии 19-летняя племянница организовала разбой на дядю
03.08.2023 в 15:52
Глава Бурятии прокомментировал ситуацию с потопами в Улан-Удэ
03.08.2023 в 15:43
В Улан-Удэ из-за дождя выросло число ДТП
03.08.2023 в 15:42
Избирком Бурятии официально исключил кандидата из первой пятерки КПРФ
03.08.2023 в 15:17
Тяжелораненому военному из Бурятии пришлось воевать с чиновничьей волокитой
03.08.2023 в 15:03
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 августа

Читайте также
Новосибирские ученые научились делать печенье из сверчков
Специалисты рассчитали: эти насекомые питательны, а в разведении неприхотливы
03.08.2023 в 17:26
Энергетики создали карту перевода Улан-Удэ на электроотопление
В первой очереди - СНТ «Сибиряк», «Профсоюзник» и «Урожай»
03.08.2023 в 16:04
В Бурятии 19-летняя племянница организовала разбой на дядю
Ее подельник подкреплял требование отдать деньги ударами топора и полена по мужчине
03.08.2023 в 15:52
Тяжелораненому военному из Бурятии пришлось воевать с чиновничьей волокитой
В госпитале, где он лечился, ему не выдали справку о ранении
03.08.2023 в 15:03
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru