В Улан-Удэ еще один горожанин пересел с авто на лодку

В столице Бурятии жители меняют машины на плавсредства. Уже второго авантюрного жителя засняли напротив остановки Юношеская библиотека. Мужчина машет в камеру и резво рассекает волны на проезжей части, плывя наперегонки с машинами. Видео опубликовали в группе "Весь Улан-Удэ".









Судя по всему, во время непогоды улан-удэнцы все равно не унывают. Напомним, несколькими часами ранее пару лодочников уже покоряли лужи в районе торгово-развлекательного центра «Пионер».Фото: скриншот из видео