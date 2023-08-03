Общество 03.08.2023 в 15:01
В центре Улан-Удэ находчивые горожане плавают на лодке по лужам
Взялись за весла: «пруд» образовался рядом с кинотеатром
Текст: Евгения Гармаева
В столице Бурятии продолжает разгуливать непогода. Однако, улан-удэнцы не унывают – в соцсетях опубликовали кадры, как двое жителей на надувной лодке переплывают площадку перед кинотеатром торгово-развлекательного центра «Пионер 2».
Видео опубликовали в тг-канале «Весь Улан-Удэ» под «Песенку мамонтенка».
Тем временем, в остальном – ситуация не до шуток. В городе обвалились уже три дороги - по улице Конечная, Гастелло и в 102 микрорайона. Кроме того, оказались обесточены несколько микрорайонов: на Левом Берегу, посёлке Солдатский, в Поселье, СНТ «Пионер» и в районе Шишковки. Энергетики объясняют, что ЧП случилось из-за аварии на подстанции.
В Улан-Удэ из-за дождя обвалился уже третий участок дороги
03.08.2023 в 13:25
Фото: скриншот из видео