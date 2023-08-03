Общество 03.08.2023 в 17:26

Новосибирские ученые научились делать печенье из сверчков

Специалисты рассчитали: эти насекомые питательны, а в разведении неприхотливы
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Текст: Номер один
Новосибирские ученые научились делать печенье из сверчков
В Новосибирске научились делать сдобу из сверчков. Сегодня ноу-хау презентовали журналистам. А отважным даже дали попробовать сверчков на вкус. Репортаж с мероприятия - в материале КП-Новосибирск.

Глядя на свежие печенюшки, и не поймешь, что они - с сюрпризом. Точнее все их производство - большой кулинарный сюрприз. Муку для печенюшек в Новосибирске намолотили из сверчков.

Авторы стартапа - новосибирские ученые. Они считают, что среди насекомых сверчки - в числе наиболее подходящих для стола. И безопасные, и питательные. А еще в них содержится благоприятный для организма хитин.

Владелец сверчковой фермы уверен, превращение насекомых в полезные товары - неизбежно:

- Все равно войдут в обиход эти технологии. Либо это будет кормовой белок, либо пищевая продукция. Но это все будет, - заверил КП-Новосибирск генеральный директор компании «Энтопротеин» Евгений Демидов.

На Сибирской венчурной ярмарке, что пройдет в конце августа, он намерен найти инвесторов для своего проекта. Он владелец первой в России сверчковой фермы. Демидов считает, что из сверчков можно делать не только муку и использовать в кулинарии, но и применять их в качестве косметики, например, пускать на крема. Или на корм скоту.

Впрочем, сейчас продавать кушанья для людей из сверчков нельзя - нет ГОСТа на такой деликатес. Но Евгений делает ставку на будущее. Да и, в конце концов, можно экспортировать сверчковую муку за границу. Ничего не жалко для соседей. Пусть едят!

Наш корреспондент тоже попробовал эту «еду будущего». Печеньки ему не досталось, а вот сушеного сверчка отведал. Без удовольствия, конечно.

Фото: Вадим Алексеев/ Ольга Ефанова
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наука насекомые еда

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