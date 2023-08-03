Общество 03.08.2023 в 18:37

В Улан-Удэ задержаны подозреваемые в поджоге военкомата – СК приводит подробности

Молодой мужчина и пожилая женщина ссылаются на влияние неизвестных лиц, которые толкнули их на преступление
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ задержаны подозреваемые в поджоге военкомата – СК приводит подробности
В Улан-Удэ ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий по подозрению в поджоге здания военного комиссариата задержаны 34-летний мужчина из отдаленного района и 69-летняя местная жительница, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

По данным следствия, мужчина в Улан-Удэ познакомился с пожилой местной жительницей, действуя в группе с которой, 1 августа вечером при помощи заранее подготовленных бутылок с горючей жидкостью и фитилями совершил поджог неэксплуатируемого здания военного комиссариата Железнодорожного и Советского районов Улан-Удэ, расположенного на улице Каландаришвили. После этого подозреваемые с места происшествия скрылись. Возникшее возгорание оперативно ликвидировано прибывшими пожарными.

В ходе проведенных допросов подозреваемые сообщили, что якобы решились на преступление под влиянием неизвестных лиц, которые по телефону ввели их в заблуждение и побудили совершить поджог военкомата. Данные ими показания сейчас проверяются следственным и оперативным путем.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

Уголовное дело возбуждено части 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт, то есть совершение поджога, устрашающего население и создающего опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решений).

Фото: "Полиция Бурятии"
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