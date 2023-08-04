Общество 04.08.2023 в 10:29

Президент РССП: «Адаптируясь к текущим вызовам, нужно смотреть вперед»

Алексей Цыденов и Александр Шохин подписали соглашение о сотрудничестве в сфере промышленности и бизнеса


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Президент РССП: «Адаптируясь к текущим вызовам, нужно смотреть вперед»
Правительство Бурятии, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Союз промышленников и предпринимателей  Бурятии подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили глава Бурятии Алексей Цыденов, президент РСПП Александр Шохин и президент регионального СПП Владимир Лучников, сообщили в правительстве республики.

«Условия, в которых сейчас живет наша страна в рамках внешнего давления, и вызов, которому мы сегодня подвергаемся, делают развитие экономики, промышленности и производства ключевым фактором устойчивости и стабильности. Главная цель, чтобы страна смогла справиться со всем, как на передовой, так и в тылу. И в рамках РСПП ведется большая работа по укреплению взаимодействия бизнеса, власти, создания условий для того, чтобы производство и экономика развивались так, как нужно. Поэтому мы подписали трехстороннее соглашение по усилению нашего взаимодействия», – отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Соглашение определяет базисные принципы и условия сотрудничества в целях улучшения инвестиционного климата в Бурятии, комплексного развития региона и реализации инвестиционных проектов на территории республики.

«Адаптируясь к текущим вызовам, нужно смотреть на среднесрочную, как минимум до 2030 года, перспективу. Взаимодействие бизнеса и власти, которое является в республике одним из образцовых, позволяет быстро находить ответы на текущие вызовы, а также выстраивать стратегию развития промышленности, экономики на ближайшие годы. Мы считаем, что такие инструменты как региональные инвестиционные стандарты, как рейтинг инвестиционного климата в регионах позволяют создать такую базу взаимодействия. Это общая заинтересованность бизнеса и власти», - отметил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Одним из направлений взаимодействия является также решение подготовки рабочих кадров.

«По многим специальностям мы, к сожалению, либо перестали готовить рабочих соответствующей квалификации, либо еще не готовим их. И это касается и среднего специального и высшего профессионального образования. Хотелось бы посмотреть на возможность участия предприятий, образовательных учреждений республики в таких проектах как «Профессионалитет», - отметил Александр Шохин.

Также подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве между Правительством Бурятии и ООО «Бизнес-школа РСПП», которое занимается образовательными инициативами, а также предлагает предприятиям, бизнесу реализовывать социальные проекты.

Фото: egov-buryatia.ru
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