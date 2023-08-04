В Бурятии потушен первый пожар в Баргузинском заповеднике

В Бурятии в Баргузинском заповеднике 2 августа обнаружен первый за период пожароопасного сезона лесной пожар. Причиной возгорания стал грозовой разряд. Огонь обнаружен во время авиапатрулирования летчиком-наблюдателем Баргузинского авиаотделения «Авиалесоохраны», сообщили в «Заповедном Подлеморье», объединенной дирекции заповедника и Забайкальского нацпарка.Для тушения лесного пожара привлекался самолет Ан-2 с экипажем и группой из пяти работников «Авиалесоохраны». Парашютисты-пожарные совершили прыжки с парашютами на место возгорания, где приступили к борьбе с огненной стихией. В дальнейшем группировка пожаротушения была увеличена до десяти человек, которые были доставлены на лесной пожар тем же воздушным судном.Лесные пожарные работали в сложных условиях высокогорья, где огонь распространялся быстро и угрожал уникальной природе заповедника. В связи с труднодоступностью территории заповедника все работы по тушению выполнялись вручную. Работники ПДПС прокладывали минерализованные полосы, выполняли работы по уборке горючего материала с кромки пожара, выполняли засыпку кромки пожара грунтом из прикопок лопатами.Благодаря слаженной и профессиональной работе работников парашютно-десантной пожарной службы лесной пожар был потушен в течение первых суток на площади 0,9 гектара.Фото: zapovednoe-podlemorye.ru