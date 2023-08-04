В Улан-Удэ коммунальщики всю ночь устраняли последствия осадков

В ночь с 3 по 4 августа городские службы отсыпали более 10 улиц, сообщает Комитет городского хозяйства. Работники восстанавливали и отсыпали дороги, откачивали воду. На это потребовалось 283 тонн инертного материала. С городских улиц откачано более 10 тысяч кубов ливневой воды.

«Это практически два полноценных железнодорожных состава. Благодарю все коммунальные службы за работу, благодаря которой мы с минимальными последствиями вышли из ливневых дождей»,

– сказал Сергей Гашев, заместитель мэра – председатель Комитета городского хозяйства.



Работы по устранению последствий дождя продолжаются. Всего задействовали 12 вакуумных машин, 11 мотопомп, три авто грейдера, четыре фронтальных погрузчиков и привлекли стороннюю технику.





Как сообщал «Номер один» движение по улице Гастелло и в 102 мкр было восстановлено вчера в 22.00.