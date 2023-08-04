В Улан-Удэ восстановили движение по двум дорогам, обвалившимся от дождя

Накануне, 3 августа, в 22:00 восстановили дорожное полотно и открыли движение в 102 микрорайоне. Немного позднее, в 22:30 открыли движение автотранспорта по улице Гастелло. Вскоре там будут укладывать новое асфальтовое покрытие.





Напомним, вчера после сильного дождя сразу по нескольким улицам развалился асфальт. В Комитете городского хозяйства отметили, что за сутки в городе выпало 43 мм осадков - это половина месячной нормы







Фото: КГХ Улан-Удэ