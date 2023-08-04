Общество 04.08.2023 в 10:09
В Улан-Удэ восстановили движение по двум дорогам, обвалившимся от дождя
Напомним, из-за осадков в нескольких местах развалилось асфальтовое покрытие
Текст: Евгения Гармаева
Накануне, 3 августа, в 22:00 восстановили дорожное полотно и открыли движение в 102 микрорайоне. Немного позднее, в 22:30 открыли движение автотранспорта по улице Гастелло. Вскоре там будут укладывать новое асфальтовое покрытие.
Напомним, вчера после сильного дождя сразу по нескольким улицам развалился асфальт. В Комитете городского хозяйства отметили, что за сутки в городе выпало 43 мм осадков - это половина месячной нормы.
В Улан-Удэ после дождя асфальт обвалился уже на четвертой улице
03.08.2023 в 17:09
Фото: КГХ Улан-Удэ