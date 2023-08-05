Общество 05.08.2023 в 08:00

В Бурятии все же открыли сомнительный памятник

Тема присоединения республики к России вызвала новые дискуссии
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии все же открыли сомнительный памятник
В Бурятии официально открыли памятник Тарухай-табунангу - лидеру местного племени XVII века. Мероприятие выглядело довольно скандальным, поскольку именно подданные данного деятеля названы историками как причастные к нападению и убийству русского посла и его охраны в местности Посольская, приехавшего в 1650 году с целью заключения мирного договора.

Неоднозначная скульптура

О предстоящем открытии статуи этой неоднозначной фигуры «Номер один» ранее уже сообщал. Напомним, что в статье «Сомнительная скульптура», со ссылкой на исторические монографии, мы сообщили о причастности этого деятеля к преступлениям против тогдашнего российского государства. По версии историков, люди Тарухай-табунанга напали на российское посольство в 1650 году на Байкале, в ходе которого был убит посол Ерофей Заболоцкий с сыном.

Вероломное убийство российского посла осталось безнаказанным. И, по мнению ряда российских историков, затормозило присоединение Забайкалья к России.

Между тем, комментируя открытие столь сомнительному историческому деятелю памятника, улан-удэнский историк, кандидат наук Алексей Тиваненко сообщил, что убийство людьми Тарухай-табунанга российского посла, наоборот, ускорило процесс присоединения спорных дальневосточных территорий к России.

- Если до убийства Заболоцкого обычные отряды первопроходцев-казаков насчитывали в среднем 50 человек, то после этого вероломного нападения был сформирован отряд в почти 300 человек, который возглавил опытный атаман Петр Бекетов, - говорит Алексей Тиваненко.

Право на поход

Столь мощный отряд в 1652 году прошел путь от нынешней Иркутской области через Бурятию до Забайкалья и открыл Нерчинские рудники. По словам историка, экспедиция Бекетова тем не менее не была карательной.

- Да, была моральная правота, поскольку убийство посла тогда считалось тягчайшим преступлением, соответственно, по территории Бурятии отряд прошел без серьезных стычек, - продолжил он.

Далее отряд Бекетова пошел на Амур, где в течение несколько лет вел успешные бои с китайскими (маньчжурскими) войсками. Что помогло в вопросе вхождения данных территорий в состав российского государства.

Тем не менее, несмотря на определенный негативный исторический контекст, открытию памятника Тарухай-табунангу возле с. Субуктуй Кяхтинского района организаторы попытались придать громкое звучание.

Междусобойчик в Субуктуе

- Торжественный обряд освящения памятника провели ламы Буддийской традиционной сангхи России при участии XXIV Пандито Хамбо ламы Дамбы Аюшеева, - сообщил в соцсетях депутат Хурала Найдан Чимбеев. - После освящения памятника у подножия горы, в красивом месте на лужайке, прошли спортивные соревнования по национальным видам спорта: по стрельбе из лука, бухэ барилдаан и конным скачкам, а также концерт и выступление творческих коллективов Кяхтинского, Селенгинского и Джидинского районов.

Очевидцы рассказывают, что Хамбо лама Дамба Аюшеев заявил, что Тарухай-табунанга боролся против Маньчжурской династии и что памятник позволит воспитывать подрастающее поколение в духе борьбы с иноземными завоевателями.

Добавим, что инициаторы открытия памятника Тарухай-табунангу предполагали присутствие на ней представителей госструктур.

Однако мероприятие проигнорировали высокопоставленные чиновники федерального и регионального уровня. Из политиков мероприятие посетили лишь единичные депутаты, завершающие свою работу в региональном парламенте.

Видимо, неоднозначность оценок историческому деятелю, которую решили отлить в бронзе, помешала придать мероприятию помпезный характер.

Фото: «Кяхта-инфо 24/7»
Теги
памятник

Все новости

Сделал боль своей силой
05.08.2023 в 07:00
В чем причины мусорного коллапса в Бурятии?
04.08.2023 в 23:04
В Улан-Удэ у 24 тысяч горожан отключат холодную воду
04.08.2023 в 17:23
В Бурятии открыли после реконструкции станцию Таксимо
04.08.2023 в 17:20
В районе Бурятии найден погибшим 26-летний парень
04.08.2023 в 17:07
В Монголии продолжаются раскопки гробницы периода Сяньби
04.08.2023 в 16:41
В улан-удэнской реке нашли кишечную палочку
04.08.2023 в 16:35
Поселок в Бурятии на день станет непьющим
04.08.2023 в 16:10
Жителям Улан-Удэ разрешили собирать грибы и ягоды
04.08.2023 в 15:48
В Улан-Удэ после дождя заделывают ямы на дорогах
04.08.2023 в 15:31
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 августа

Читайте также
Сделал боль своей силой
Из-за диагноза сына тренер по карате взялся за спасение сотен особенных ребят со всей Бурятии
05.08.2023 в 07:00
В чем причины мусорного коллапса в Бурятии?

Директор «Экоальянса» лично ответил на вопросы жителей Бурятии в прямом эфире

04.08.2023 в 23:04
В Улан-Удэ у 24 тысяч горожан отключат холодную воду
Ремонтные работы будут проводить сегодня ночью. СПИСОК АДРЕСОВ
04.08.2023 в 17:23
В Монголии продолжаются раскопки гробницы периода Сяньби
Возраст захоронения может составлять примерно 1900 лет
04.08.2023 в 16:41
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru