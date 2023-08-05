Общество 05.08.2023 в 08:00
В Бурятии все же открыли сомнительный памятник
Тема присоединения республики к России вызвала новые дискуссии
Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии официально открыли памятник Тарухай-табунангу - лидеру местного племени XVII века. Мероприятие выглядело довольно скандальным, поскольку именно подданные данного деятеля названы историками как причастные к нападению и убийству русского посла и его охраны в местности Посольская, приехавшего в 1650 году с целью заключения мирного договора.
Неоднозначная скульптура
О предстоящем открытии статуи этой неоднозначной фигуры «Номер один» ранее уже сообщал. Напомним, что в статье «Сомнительная скульптура», со ссылкой на исторические монографии, мы сообщили о причастности этого деятеля к преступлениям против тогдашнего российского государства. По версии историков, люди Тарухай-табунанга напали на российское посольство в 1650 году на Байкале, в ходе которого был убит посол Ерофей Заболоцкий с сыном.
Вероломное убийство российского посла осталось безнаказанным. И, по мнению ряда российских историков, затормозило присоединение Забайкалья к России.
Между тем, комментируя открытие столь сомнительному историческому деятелю памятника, улан-удэнский историк, кандидат наук Алексей Тиваненко сообщил, что убийство людьми Тарухай-табунанга российского посла, наоборот, ускорило процесс присоединения спорных дальневосточных территорий к России.
- Если до убийства Заболоцкого обычные отряды первопроходцев-казаков насчитывали в среднем 50 человек, то после этого вероломного нападения был сформирован отряд в почти 300 человек, который возглавил опытный атаман Петр Бекетов, - говорит Алексей Тиваненко.
Право на поход
Столь мощный отряд в 1652 году прошел путь от нынешней Иркутской области через Бурятию до Забайкалья и открыл Нерчинские рудники. По словам историка, экспедиция Бекетова тем не менее не была карательной.
- Да, была моральная правота, поскольку убийство посла тогда считалось тягчайшим преступлением, соответственно, по территории Бурятии отряд прошел без серьезных стычек, - продолжил он.
Далее отряд Бекетова пошел на Амур, где в течение несколько лет вел успешные бои с китайскими (маньчжурскими) войсками. Что помогло в вопросе вхождения данных территорий в состав российского государства.
Тем не менее, несмотря на определенный негативный исторический контекст, открытию памятника Тарухай-табунангу возле с. Субуктуй Кяхтинского района организаторы попытались придать громкое звучание.
Междусобойчик в Субуктуе
- Торжественный обряд освящения памятника провели ламы Буддийской традиционной сангхи России при участии XXIV Пандито Хамбо ламы Дамбы Аюшеева, - сообщил в соцсетях депутат Хурала Найдан Чимбеев. - После освящения памятника у подножия горы, в красивом месте на лужайке, прошли спортивные соревнования по национальным видам спорта: по стрельбе из лука, бухэ барилдаан и конным скачкам, а также концерт и выступление творческих коллективов Кяхтинского, Селенгинского и Джидинского районов.
Очевидцы рассказывают, что Хамбо лама Дамба Аюшеев заявил, что Тарухай-табунанга боролся против Маньчжурской династии и что памятник позволит воспитывать подрастающее поколение в духе борьбы с иноземными завоевателями.
Добавим, что инициаторы открытия памятника Тарухай-табунангу предполагали присутствие на ней представителей госструктур.
Однако мероприятие проигнорировали высокопоставленные чиновники федерального и регионального уровня. Из политиков мероприятие посетили лишь единичные депутаты, завершающие свою работу в региональном парламенте.
Видимо, неоднозначность оценок историческому деятелю, которую решили отлить в бронзе, помешала придать мероприятию помпезный характер.
Фото: «Кяхта-инфо 24/7»
Неоднозначная скульптура
О предстоящем открытии статуи этой неоднозначной фигуры «Номер один» ранее уже сообщал. Напомним, что в статье «Сомнительная скульптура», со ссылкой на исторические монографии, мы сообщили о причастности этого деятеля к преступлениям против тогдашнего российского государства. По версии историков, люди Тарухай-табунанга напали на российское посольство в 1650 году на Байкале, в ходе которого был убит посол Ерофей Заболоцкий с сыном.
Вероломное убийство российского посла осталось безнаказанным. И, по мнению ряда российских историков, затормозило присоединение Забайкалья к России.
Между тем, комментируя открытие столь сомнительному историческому деятелю памятника, улан-удэнский историк, кандидат наук Алексей Тиваненко сообщил, что убийство людьми Тарухай-табунанга российского посла, наоборот, ускорило процесс присоединения спорных дальневосточных территорий к России.
- Если до убийства Заболоцкого обычные отряды первопроходцев-казаков насчитывали в среднем 50 человек, то после этого вероломного нападения был сформирован отряд в почти 300 человек, который возглавил опытный атаман Петр Бекетов, - говорит Алексей Тиваненко.
Право на поход
Столь мощный отряд в 1652 году прошел путь от нынешней Иркутской области через Бурятию до Забайкалья и открыл Нерчинские рудники. По словам историка, экспедиция Бекетова тем не менее не была карательной.
- Да, была моральная правота, поскольку убийство посла тогда считалось тягчайшим преступлением, соответственно, по территории Бурятии отряд прошел без серьезных стычек, - продолжил он.
Далее отряд Бекетова пошел на Амур, где в течение несколько лет вел успешные бои с китайскими (маньчжурскими) войсками. Что помогло в вопросе вхождения данных территорий в состав российского государства.
Тем не менее, несмотря на определенный негативный исторический контекст, открытию памятника Тарухай-табунангу возле с. Субуктуй Кяхтинского района организаторы попытались придать громкое звучание.
Междусобойчик в Субуктуе
- Торжественный обряд освящения памятника провели ламы Буддийской традиционной сангхи России при участии XXIV Пандито Хамбо ламы Дамбы Аюшеева, - сообщил в соцсетях депутат Хурала Найдан Чимбеев. - После освящения памятника у подножия горы, в красивом месте на лужайке, прошли спортивные соревнования по национальным видам спорта: по стрельбе из лука, бухэ барилдаан и конным скачкам, а также концерт и выступление творческих коллективов Кяхтинского, Селенгинского и Джидинского районов.
Очевидцы рассказывают, что Хамбо лама Дамба Аюшеев заявил, что Тарухай-табунанга боролся против Маньчжурской династии и что памятник позволит воспитывать подрастающее поколение в духе борьбы с иноземными завоевателями.
Добавим, что инициаторы открытия памятника Тарухай-табунангу предполагали присутствие на ней представителей госструктур.
Однако мероприятие проигнорировали высокопоставленные чиновники федерального и регионального уровня. Из политиков мероприятие посетили лишь единичные депутаты, завершающие свою работу в региональном парламенте.
Видимо, неоднозначность оценок историческому деятелю, которую решили отлить в бронзе, помешала придать мероприятию помпезный характер.
Фото: «Кяхта-инфо 24/7»
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