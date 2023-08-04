В Улан-Удэ после дождя заделывают ямы на дорогах

4 августа в Улан-Удэ сотрудники Комбината по благоустройству заделывали ямы на перекрестке улиц Бабушкина и Медицинской. Также будут отремонтированы улицы Борсоева, Ботаническая, Московская и Цивилева, сообщили в Комитете городского хозяйства.– После ливневых дождей появилось много неровностей, ям на дорогах. Сегодня и завтра, пока погода позволяет, все три мобильные бригады комбината будут заниматься этим, чтобы улицы города были безопасными и комфортными для горожан, – сказал председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.Сейчас районные администрации дополнительно проверяют состояние дорог. После проверки все заявки на ремонт дорог будут направлены в Комитет городского хозяйства.Фото: мэрия Улан-Удэ