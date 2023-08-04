Поселок в Бурятии на день станет непьющим

Завтра, 5 августа, в Муйском районе отметят День поселка Таксимо (Возрастное ограничение 0+). В связи с этим, в населенном пункте запретили продавать алкогольную и спиртосодержащую продукцию. Соответствующее распоряжение подписал Виктор Пинтаев, исполняющий обязанности руководителя сельской администрации. Об этом сообщают в группе «Муя-инфо 24/7».

За нарушение временного «сухого закона» грозят штрафы: от 20 до 40 тысяч рублей на должностных лиц, от 100 до 300 тысяч рублей на юридических лиц.







Исключения составят только розничная продажа алкоголя в организация общественного питания.





Фото: Номер один



Возрастное ограничение 0+

