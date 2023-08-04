В Улан-Удэ у 24 тысяч горожан отключат холодную воду

Сегодня в столице Бурятии будут проводить ремонтные работы на насосной станции, которая обеспечивает холодной питьевой водой более 24 тысяч горожан, проживающих в Железнодорожном районе. Там заменят запорную арматуру. Для проведения работ в районе в ночь с 4 на 5 августа с 22:00 до 10:00 отключат холодную воду.

«Все работы проводятся в ночное время суток для того, что минимизировать неудобства для наших горожан. Новое оборудование позволит повысить надёжность всей системы водоснабжения Железнодорожного района. При возникновении нештатных ситуаций на сетях специалисты предприятия смогут оперативно переключить насосную группу и сократить участки, попадающие под отключение холодной воды»,

- сообщил Сергей Гашев, заместитель мэра - председатель Комитета городского хозяйства.



Подвоз воды будет организован.

































Фото: Номер один; администрация Улан-Удэ