Общество 05.08.2023 в 12:28
В Улан-Удэ откачивают лужи
Канализации вновь не справляются с потоками воды
Текст: "Номер один"
Техника комбината по благоустройству выехала на улицы, где образовались большие лужи, сообщает комитет городского хозяйства.
В настоящее время на линии работают пять вакуумных машин. Скопления дождевой воды откачивают на улицах Балтахинова, Дорожной, Бограда, Совхозной и других.
В некоторых местах ливневые канализации не сразу справляются с большим потоком воды. Для ее отвода требуется некоторое время.
Сообщить о необходимости откачки луж на городских дорогах можно по тел. круглосуточной диспетчерской комбината: 379-646; 380-838.
Фото: администрация Улан-Удэ