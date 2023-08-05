В Улан-Удэ откачивают лужи

Техника комбината по благоустройству выехала на улицы, где образовались большие лужи, сообщает комитет городского хозяйства.

В настоящее время на линии работают пять вакуумных машин. Скопления дождевой воды откачивают на улицах Балтахинова, Дорожной, Бограда, Совхозной и других.

В некоторых местах ливневые канализации не сразу справляются с большим потоком воды. Для ее отвода требуется некоторое время.

Сообщить о необходимости откачки луж на городских дорогах можно по тел. круглосуточной диспетчерской комбината: 379-646; 380-838.

Фото: администрация Улан-Удэ