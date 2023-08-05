Инвалид в Бурятии получил жилье после вмешательства прокуратуры

Северобайкальская межрайонная прокуратура по обращению инвалида провела проверку соблюдения жилищного законодательства.

- Семья 26-летнего молодого человека, страдающего тяжелой формой хронического заболевания, при котором невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, занимала жилое помещение общей площадью 13,9 кв. метров. Администрация муниципального образования включила мужчину-инвалида в список граждан, имеющих право на получение жилого помещения вне очереди, однако жильем его не обеспечила, - сообщает прокуратура Бурятии.

В связи с этим межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о понуждении администрации Северобайкальска предоставить гражданину жилое помещение по договору социального найма.

Северобайкальский городской суд иск прокурора удовлетворил.

В настоящее время орган местного самоуправления заключил с жителем города договор социального найма квартиры площадью 28,6 кв. метров.



Фото: "Номер один"