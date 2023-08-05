Общество 05.08.2023 в 15:34

Инвалид в Бурятии получил жилье после вмешательства прокуратуры

Напомнить о соблюдении закона пришлось администрации Северобайкальска

A- A+
Текст: "Номер один"
Инвалид в Бурятии получил жилье после вмешательства прокуратуры

Северобайкальская межрайонная прокуратура по обращению инвалида провела проверку соблюдения жилищного законодательства.

- Семья 26-летнего молодого человека, страдающего тяжелой формой хронического заболевания, при котором невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, занимала жилое помещение общей площадью 13,9 кв. метров. Администрация муниципального образования включила мужчину-инвалида в список граждан, имеющих право на получение жилого помещения вне очереди, однако жильем его не обеспечила, - сообщает прокуратура Бурятии.

В связи с этим межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о понуждении администрации Северобайкальска предоставить гражданину жилое помещение по договору социального найма.

Северобайкальский городской суд иск прокурора удовлетворил.

В настоящее время орган местного самоуправления заключил с жителем города договор социального найма квартиры площадью 28,6 кв. метров.

 
Фото: "Номер один"

 

Теги
инвалиды прокуратура суд

Все новости

В Улан-Удэ «Водоканалу» вынесли предупреждение за длительное отключение воды
05.08.2023 в 15:57
Инвалид в Бурятии получил жилье после вмешательства прокуратуры
05.08.2023 в 15:34
Доверчивые жители Бурятии отдали липовым курьерам четыре миллиона
05.08.2023 в 14:58
В Улан-Удэ откачивают лужи
05.08.2023 в 12:28
В Улан-Удэ подозреваемым в поджоге военкомата избрали меру пресечения
05.08.2023 в 12:07
В Бурятии пруд может затопить поселок
05.08.2023 в 11:30
В Бурятии все же открыли сомнительный памятник
05.08.2023 в 08:00
Сделал боль своей силой
05.08.2023 в 07:00
В чем причины мусорного коллапса в Бурятии?
04.08.2023 в 23:04
В Улан-Удэ у 24 тысяч горожан отключат холодную воду
04.08.2023 в 17:23
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 августа

Читайте также
В Улан-Удэ «Водоканалу» вынесли предупреждение за длительное отключение воды

Организации назначил предупреждение Госстройжилнадзор

05.08.2023 в 15:57
В Улан-Удэ откачивают лужи
Канализации вновь не справляются с потоками воды
05.08.2023 в 12:28
В Улан-Удэ подозреваемым в поджоге военкомата избрали меру пресечения

ЧП произошло в центре столицы республики 1 августа

05.08.2023 в 12:07
В Бурятии пруд может затопить поселок

Водная стихия разбушевалась в Тарбагатайском районе

05.08.2023 в 11:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru