Туристов Бурятии призывают регистрировать свой маршрут

На сегодня на турмаршрутах Бурятии зарегистрировали 56 туристских групп в количестве 467 человек. Из них 29 детей и 5 иностранцев.

«Отдых будет проходить успешно и безопасно если вы, согласно действующему законодательству, проинформируете подразделения МЧС России о маршруте за 10 дней до начала путешествия. Сделать это нужно на сайте Главного управления МЧС России по Республике Бурятия, заполнив форму регистрации туристской группы онлайн. Осуществлять регистрацию в телефонном режиме запрещено. Специалист обработает указанные данные и направит персональную информацию спасателям. При этом зарегистрированная группа будет находиться на постоянном контроле»,

- сообщили в МЧС Бурятии.



Поисково-спасательные подразделения быстро придут на помощь туристам, оказавшимся в беде, владея подробной информацией о маршруте и группе.





Фото: МЧС Бурятии