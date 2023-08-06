Общество 06.08.2023 в 12:23

Туристов Бурятии призывают регистрировать свой маршрут

Это поможет избежать трагедий
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Текст: Евгения Гармаева
Туристов Бурятии призывают регистрировать свой маршрут

На сегодня на турмаршрутах Бурятии зарегистрировали 56 туристских групп в количестве 467 человек. Из них 29 детей и 5 иностранцев.

«Отдых будет проходить успешно и безопасно если вы, согласно действующему законодательству, проинформируете подразделения МЧС России о маршруте за 10 дней до начала путешествия. Сделать это нужно на сайте Главного управления МЧС России по Республике Бурятия, заполнив форму регистрации туристской группы онлайн. Осуществлять регистрацию в телефонном режиме запрещено. Специалист обработает указанные данные и направит персональную информацию спасателям. При этом зарегистрированная группа будет находиться на постоянном контроле»,

 - сообщили в МЧС Бурятии. 
Поисково-спасательные подразделения быстро придут на помощь туристам, оказавшимся в беде, владея подробной информацией о маршруте и группе. 



Фото: МЧС Бурятии

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