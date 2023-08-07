Сокращение многодетного отца

Вопрос: «У нас с мужем четверо детей. На работе его хотят сократить. Имеет ли работодатель на это право?»

Елена Владимировна П.

Согласно ст. 261 Трудового кодекса, расторгнуть трудовой договор с работником нельзя, если совпадают оба условия:

- он - единственный кормилец;

- в семье трое или больше малолетних детей, одному из которых меньше трех лет.

Кроме того, от сокращения защищены:

- беременные женщины;

- мамы детей до 3 лет;

- родители в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет;

- одинокие родители детей до 14 лет или ребёнка-инвалида до 18 лет;

- работники, единолично содержащие ребенка-инвалида до 18 лет;

- сотрудники в отпуске или на больничном.