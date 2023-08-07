Общество 07.08.2023 в 09:00
Сокращение многодетного отца
Основные условия
Текст: Номер один
Вопрос: «У нас с мужем четверо детей. На работе его хотят сократить. Имеет ли работодатель на это право?»
Елена Владимировна П.
Согласно ст. 261 Трудового кодекса, расторгнуть трудовой договор с работником нельзя, если совпадают оба условия:
- он - единственный кормилец;
- в семье трое или больше малолетних детей, одному из которых меньше трех лет.
Кроме того, от сокращения защищены:
- беременные женщины;
- мамы детей до 3 лет;
- родители в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет;
- одинокие родители детей до 14 лет или ребёнка-инвалида до 18 лет;
- работники, единолично содержащие ребенка-инвалида до 18 лет;
- сотрудники в отпуске или на больничном.
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