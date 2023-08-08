Ремонт почтовых ящиков

Вопрос: «Должна ли управляющая компания ремонтировать и почтовые ящики в подъезде?»

Оксана Т.

Поскольку абонентские почтовые ящики относятся к общему имуществу многоквартирного дома, такое имущество подлежит содержанию управляющей организацией в надлежащем техническом состоянии, обеспечивающем выполнение им основного назначения.

При ненадлежащем состоянии абонентского почтового шкафа в подъезде многоквартирного дома он подлежит восстановлению (ремонту либо замене) управляющей организацией в счет установленной платы за содержание жилых помещений, вносимой собственниками.

Определение состава общего имущества многоквартирного дома регулируется федеральным законодательством, поэтому отсутствие в договоре управления конкретным многоквартирным домом упоминания в составе общего имущества абонентского почтового шкафа не освобождает управляющую организацию от обязанности по восстановлению (ремонту либо замене) почтовых ящиков в случае их ненадлежащего технического состояния.