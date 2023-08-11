Общество 11.08.2023 в 09:00

Перерасчет кварплаты за время отпуска

За что можно не платить?
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Текст: Номер один
Перерасчет кварплаты за время отпуска
Номер один

Вопрос: «Можно ли пересчитать квартплату за время отпуска?» 

Долгор Цыжиповна

Если вы зарегистрированы в квартире и не живете в ней более 5 дней, можно пересчитать:

- плату за вывоз мусора независимо от того, как она формируется: от количества метров или жильцов;

- за свет и воду - если нет счетчиков и технической возможности их установить.

Не пересчитывается плата за отопление и коммунальные услуги для общедомовых нужд.

Подавать на перерасчет нужно до отъезда или в течение 30 дней после возвращения.

Потребуются документы:

- заявление в управляющую компанию со сроками и ФИО каждого отсутствующего;

- подтверждение отсутствия в квартире. Например, билеты, счет из гостиницы, командировочное удостоверение, справка из санатория.

- если нет счетчиков - акт об отсутствии технической возможности их установить.

Срок перерасчета - не более 6 месяцев, при более долгом отсутствии заявление можно продлить. День отъезда и приезда в перерасчет не входят.

 

 

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