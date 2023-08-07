В Бурятии школьница пошла в лес за грибами, но в итоге собрала «урожай» из щенков

В улан-удэнском благотворительном фонде «Собака счастья» поделились летней историей, которая приключилась с юной местной жительницей.

«В один прекрасный теплый денечек дочка нашей Оксаны (волонтера – Прим.ред) с отцом решили сходить за грибами, а заодно прогуляться со своими двумя собаками в лесу. Ничего не предвещало беды, пока одна из собак не стала скулить и звать их пойти за собой. Ну а дальше неприглядная картина: в кустах сидели два маленьких щенка, окаменевших от страха и голода, беспомощные глазки и слабые плачи не оставили бы равнодушными никого. Было очевидно, что их бросили в лесу на произвол судьбы, видимо думая, что уж как-нибудь да прокормятся и сами будут добывать себе еду»,

- рассказали в фонде.



Улан-удэнцы приняли решение забрать питомцев с собой из леса.



«Это, конечно, ужасная история и мы много говорим о человеческой жестокости, но сейчас давайте о доброте. Это ведь прекрасно знать, что дети, наученные примером родителей, не могут пройти мимо чужой беды. Шикарно, когда вся семья состоит из добрых отзывчивых людей, которые понимают, что если сейчас оставить этих щенков и уехать, то возможно больше их никто не сможет найти»,

- добавили активисты.



Сейчас для «лесных» щенков ищут хозяев. Узнать подробнее можно в группе «Собака счастья» по ссылке.





Фото: Собака счастья