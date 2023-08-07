Общество 07.08.2023 в 12:38

В Бурятии школьница пошла в лес за грибами, но в итоге собрала «урожай» из щенков

Неизвестные избавились от питомцев, оставив их глубоко в лесу
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии школьница пошла в лес за грибами, но в итоге собрала «урожай» из щенков

В улан-удэнском благотворительном фонде «Собака счастья» поделились летней историей, которая приключилась с юной местной жительницей.

«В один прекрасный теплый денечек дочка нашей Оксаны (волонтера – Прим.ред) с отцом решили сходить за грибами, а заодно прогуляться со своими двумя собаками в лесу. Ничего не предвещало беды, пока одна из собак не стала скулить и звать их пойти за собой. Ну а дальше неприглядная картина: в кустах сидели два маленьких щенка, окаменевших от страха и голода, беспомощные глазки и слабые плачи не оставили бы равнодушными никого. Было очевидно, что их бросили в лесу на произвол судьбы, видимо думая, что уж как-нибудь да прокормятся и сами будут добывать себе еду»,

- рассказали в фонде.
Улан-удэнцы приняли решение забрать питомцев с собой из леса.

«Это, конечно, ужасная история и мы много говорим о человеческой жестокости, но сейчас давайте о доброте. Это ведь прекрасно знать, что дети, наученные примером родителей, не могут пройти мимо чужой беды. Шикарно, когда вся семья состоит из добрых отзывчивых людей, которые понимают, что если сейчас оставить этих щенков и уехать, то возможно больше их никто не сможет найти»,

  - добавили активисты.
Сейчас для «лесных» щенков ищут хозяев. Узнать подробнее можно в группе «Собака счастья» по ссылке.



Фото: Собака счастья


Теги
питомцы волонтеры собака счастья

Все новости

Беднякам Улан-Удэ выдали по 1000 рублей на ребенка, чтобы подготовиться к школе
07.08.2023 в 13:37
Леса Бурятии украсили детскими рисунками
07.08.2023 в 13:33
Горячую воду в Железнодорожном районе Улан-Удэ дадут 25 августа
07.08.2023 в 13:13
В Бурятии студенту из-за бумажной волокиты отказали в пенсии по потери кормильца
07.08.2023 в 13:08
Пересадку чиновников с иномарок на отечественные авто поддержали 77% россиян
07.08.2023 в 12:50
20-й по счету пьяный подросток пойман за управлением транспортом в Бурятии
07.08.2023 в 12:49
В Бурятии школьница пошла в лес за грибами, но в итоге собрала «урожай» из щенков
07.08.2023 в 12:38
В Улан-Удэ задержали серийного похитителя алкоголя
07.08.2023 в 12:06
Житель Бурятии победил на Кубке страны по спортивному ориентированию
07.08.2023 в 11:34
В Бурятии начинается строительство солнечного телескопа-коронографа
07.08.2023 в 11:30
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 августа

Читайте также
Беднякам Улан-Удэ выдали по 1000 рублей на ребенка, чтобы подготовиться к школе
В столице Бурятии идут благотворительные акции "Здравствуй, школа"
07.08.2023 в 13:37
Леса Бурятии украсили детскими рисунками
Картинки стали макетами для информационных стендов с призывами беречь лес
07.08.2023 в 13:33
Горячую воду в Железнодорожном районе Улан-Удэ дадут 25 августа
Ранее вернуть ГВС обещали к 20 августа
07.08.2023 в 13:13
Пересадку чиновников с иномарок на отечественные авто поддержали 77% россиян
Чаще остальных за инициативу президента выступают респонденты старше 45 лет (83%)
07.08.2023 в 12:50
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru