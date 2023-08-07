Леса Бурятии украсили детскими рисунками

В городских лесах разместили рисунки детей, сообщает Комитет городского хозяйства Улан-Удэ. МБУ «Городское лесничество» подвело итоги конкурса «Берегите лес» среди детей сотрудников учреждения.

«Дети любят рисовать. Конкурс «Берегите лес» – это замечательный способ научить ребят любить и ценить природу, познакомить их с правилами поведения в лесу. Проведение подобных конкурсов станет доброй традицией учреждения»,

– сказала директор МБУ «Городское лесничество» Виктория Утесова.



Все участники награждены памятным призами и грамотами. Лучшие работы послужили макетами для создания информационных аншлагов в городских лесах.





Фото: КГХ Улан-Удэ