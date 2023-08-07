Общество 07.08.2023 в 13:37

Беднякам Улан-Удэ выдали по 1000 рублей на ребенка, чтобы подготовиться к школе

В столице Бурятии идут благотворительные акции "Здравствуй, школа"
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Текст: Петр Санжиев
Беднякам Улан-Удэ выдали по 1000 рублей на ребенка, чтобы подготовиться к школе
Семьи улан-удэнцев, находящиеся в трудной жизненной ситуации, вновь получают поддержку, чтобы собрать детей в школу. В Улан-Удэ в муниципалитет поступило 1258 заявлений на получение единовременной материальной помощи на подготовку к школе. Как отметили в мэрии города, все они проверены и удовлетворены. 

На каждого ребенка-школьника в таких семьях выдана 1000 рублей. Всего поддержка оказана почти на 2500 детей.

Кроме того, в ходе благотворительных акций было собрано 30 ранцев для первоклассников - со всеми необходимыми принадлежностями. Магазины выделяют школьную форму, письменные принадлежности. Приобретено более двухсот комплектов школьной формы

В целом, в благотворительных акциях принимают активное участие предприятия и организации Улан-Удэ, а также неравнодушные жители города и органы власти. Есть жители, которые ежегодно поддерживают финансово школьные благотворительные акции. Но, вообще, число благотворителей-физических лиц невелико.


Фото: Номер один
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