Общество 07.08.2023 в 13:52
В Бурятии построят еще две СЭС суммарной мощностью 100 МВт
Общая стоимость проектов - 6 млрд рублей, ежегодное снижение выбросов CO2 составит 74 тыс тонн
Текст: Номер один
Еще две солнечные электростанции (СЭС) появятся в Бурятии, возведение одной из них уже началось в Джидинском районе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства.
«Недалеко от села Дырестуй началось строительство новой солнечной электростанции 50 МВт. Строительная организация планирует закончить работы в июле будущего года и ввести объект в эксплуатацию. Объем инвестиций превысит 5 млрд рублей. В ближайшее время планируется приступить к строительству еще одной электростанции в Бичурском районе рядом с селом Малый Куналей - мощностью так же 50 МВт», - сообщили в пресс-службе министерства.
Как уточнил ТАСС министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге, общая стоимость проектов - порядка 6 млрд рублей. Две новые СЭС обеспечат 166 млн киловатт-часов электрической энергии, ежегодное снижение выбросов углекислого газа приблизительно составит 74 тыс тонн.
«В нашем регионе широко развито это направление, и инвесторами поддерживается строительство солнечных электростанций. У нас шесть станций функционирует», - добавил Гоге.
Крупнейшей солнечной электростанцией в республике является Торейская - мощностью 45МВт, она находится на территории Джидинского района в селе Нижний Торей. Также СЭС есть в Бичурском, Кабанском, Тарбагатайском, Кяхтинском и Хоринском районах.
Как отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников, реализация таких проектов повышает надежность системы электроснабжения и в целом инвестиционную привлекательность республики, к тому же это новые дополнительные рабочие места.
Бурятия, где в году до 300 солнечных дней, является одним из наиболее подходящих для развития солнечной энергетики регионов РФ, кроме того, альтернативная энергетика актуальна для республики, расположенной рядом с озером Байкал.
Солнечные электростанции под управлением группы компаний «Хевел» в России выработали более 1,3 млрд кВт*ч в 2022 году, что эквивалентно годовому энергопотреблению 360 тысяч домохозяйств. В настоящее время в российском портфеле компании находится 46 солнечных электростанций, работающих на оптовом и розничном рынках электроэнергии и мощности в 12 регионах России суммарной мощностью 1,13 ГВт. Суммарная выработка солнечных электростанций «Хевел» нарастающим итогом превысила 4 млрд кВт*ч, что обеспечило снижение выбросов CO2 на 1,4 млн тонн за счёт замещения выработки топливной генерации.
Фото: hevelsolar.com
«Недалеко от села Дырестуй началось строительство новой солнечной электростанции 50 МВт. Строительная организация планирует закончить работы в июле будущего года и ввести объект в эксплуатацию. Объем инвестиций превысит 5 млрд рублей. В ближайшее время планируется приступить к строительству еще одной электростанции в Бичурском районе рядом с селом Малый Куналей - мощностью так же 50 МВт», - сообщили в пресс-службе министерства.
Как уточнил ТАСС министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге, общая стоимость проектов - порядка 6 млрд рублей. Две новые СЭС обеспечат 166 млн киловатт-часов электрической энергии, ежегодное снижение выбросов углекислого газа приблизительно составит 74 тыс тонн.
«В нашем регионе широко развито это направление, и инвесторами поддерживается строительство солнечных электростанций. У нас шесть станций функционирует», - добавил Гоге.
Крупнейшей солнечной электростанцией в республике является Торейская - мощностью 45МВт, она находится на территории Джидинского района в селе Нижний Торей. Также СЭС есть в Бичурском, Кабанском, Тарбагатайском, Кяхтинском и Хоринском районах.
Как отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников, реализация таких проектов повышает надежность системы электроснабжения и в целом инвестиционную привлекательность республики, к тому же это новые дополнительные рабочие места.
Бурятия, где в году до 300 солнечных дней, является одним из наиболее подходящих для развития солнечной энергетики регионов РФ, кроме того, альтернативная энергетика актуальна для республики, расположенной рядом с озером Байкал.
Солнечные электростанции под управлением группы компаний «Хевел» в России выработали более 1,3 млрд кВт*ч в 2022 году, что эквивалентно годовому энергопотреблению 360 тысяч домохозяйств. В настоящее время в российском портфеле компании находится 46 солнечных электростанций, работающих на оптовом и розничном рынках электроэнергии и мощности в 12 регионах России суммарной мощностью 1,13 ГВт. Суммарная выработка солнечных электростанций «Хевел» нарастающим итогом превысила 4 млрд кВт*ч, что обеспечило снижение выбросов CO2 на 1,4 млн тонн за счёт замещения выработки топливной генерации.
Фото: hevelsolar.com
Тегиэнергетика солнце развитие