Общество 07.08.2023 в 13:52

В Бурятии построят еще две СЭС суммарной мощностью 100 МВт

Общая стоимость проектов - 6 млрд рублей, ежегодное снижение выбросов CO2 составит 74 тыс тонн
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии построят еще две СЭС суммарной мощностью 100 МВт
Еще две солнечные электростанции (СЭС) появятся в Бурятии, возведение одной из них уже началось в Джидинском районе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства.

«Недалеко от села Дырестуй началось строительство новой солнечной электростанции 50 МВт. Строительная организация планирует закончить работы в июле будущего года и ввести объект в эксплуатацию. Объем инвестиций превысит 5 млрд рублей. В ближайшее время планируется приступить к строительству еще одной электростанции в Бичурском районе рядом с селом Малый Куналей - мощностью так же 50 МВт», - сообщили в пресс-службе министерства.

Как уточнил ТАСС министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге, общая стоимость проектов - порядка 6 млрд рублей. Две новые СЭС обеспечат 166 млн киловатт-часов электрической энергии, ежегодное снижение выбросов углекислого газа приблизительно составит 74 тыс тонн.

«В нашем регионе широко развито это направление, и инвесторами поддерживается строительство солнечных электростанций. У нас шесть станций функционирует», - добавил Гоге.

Крупнейшей солнечной электростанцией в республике является Торейская - мощностью 45МВт, она находится на территории Джидинского района в селе Нижний Торей. Также СЭС есть в Бичурском, Кабанском, Тарбагатайском, Кяхтинском и Хоринском районах.

Как отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников, реализация таких проектов повышает надежность системы электроснабжения и в целом инвестиционную привлекательность республики, к тому же это новые дополнительные рабочие места.

Бурятия, где в году до 300 солнечных дней, является одним из наиболее подходящих для развития солнечной энергетики регионов РФ, кроме того, альтернативная энергетика актуальна для республики, расположенной рядом с озером Байкал.

Солнечные электростанции под управлением группы компаний «Хевел» в России выработали более 1,3 млрд кВт*ч в 2022 году, что эквивалентно годовому энергопотреблению 360 тысяч домохозяйств. В настоящее время в российском портфеле компании находится 46 солнечных электростанций, работающих на оптовом и розничном рынках электроэнергии и мощности в 12 регионах России суммарной мощностью 1,13 ГВт. Суммарная выработка солнечных электростанций «Хевел» нарастающим итогом превысила 4 млрд кВт*ч, что обеспечило снижение выбросов CO2 на 1,4 млн тонн за счёт замещения выработки топливной генерации.

Фото: hevelsolar.com
Теги
энергетика солнце развитие

Все новости

В Бурятии бабушка украла телефон в поезде и подарила его внуку
07.08.2023 в 15:16
«Его избили за дело»
07.08.2023 в 15:09
В Бурятии медведь задрал барана неподалеку от села
07.08.2023 в 14:50
В Улан-Удэ продолжают устранять последствия затяжных дождей
07.08.2023 в 14:19
В Бурятии построят еще две СЭС суммарной мощностью 100 МВт
07.08.2023 в 13:52
Беднякам Улан-Удэ выдали по 1000 рублей на ребенка, чтобы подготовиться к школе
07.08.2023 в 13:37
Леса Бурятии украсили детскими рисунками
07.08.2023 в 13:33
Горячую воду в Железнодорожном районе Улан-Удэ дадут 25 августа
07.08.2023 в 13:13
В Бурятии студенту из-за бумажной волокиты отказали в пенсии по потери кормильца
07.08.2023 в 13:08
Пересадку чиновников с иномарок на отечественные авто поддержали 77% россиян
07.08.2023 в 12:50
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 августа

Читайте также
«Его избили за дело»
В Новосибирске подростки избили на камеру парня, пристававшего к школьницам
07.08.2023 в 15:09
В Улан-Удэ продолжают устранять последствия затяжных дождей
С дорог убирают наносы грунта, идет очистка ливневой канализации
07.08.2023 в 14:19
Беднякам Улан-Удэ выдали по 1000 рублей на ребенка, чтобы подготовиться к школе
В столице Бурятии идут благотворительные акции "Здравствуй, школа"
07.08.2023 в 13:37
Леса Бурятии украсили детскими рисунками
Картинки стали макетами для информационных стендов с призывами беречь лес
07.08.2023 в 13:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru