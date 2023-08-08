Жительница Бурятии взыскала компенсацию за падение на лестнице

Под контролем судебных приставов управляющая компания выплатила жительнице Северобайкальска 10 тысяч рублей за ушиб руки. Как рассказали в УФССП Бурятии, женщина получила травму, спускаясь по лестнице запасного пожарного выхода. Из-за отсутствия перил она не удержалась на ногах и упала. Ответственность за происшествие по решению суда легла на управляющую компанию, которая обязана содержать в надлежащем порядке общее имущество многоквартирного дома.После поступления исполнительного листа судебный пристав уведомил компанию о возбуждении исполнительного производства. Организация не стала дожидаться принудительного взыскания и уплатила компенсацию морального вреда в кратчайшие сроки.«Если бы управляющая компания не выполнила требования исполнительного документа в установленный срок, то ей пришлось бы заплатить исполнительский сбор, который в данном случае был бы равен сумме долга. В соответствии с действующим законодательством исполнительский сбор в отношении должника-организации устанавливается в размере 7% от подлежащей взысканию суммы, но не менее 10 тысяч рублей», - отмечают в УФССП Бурятии.Фото: «Номер один»