Общество 08.08.2023 в 09:31

Жительница Бурятии взыскала компенсацию за падение на лестнице

Вину за случившееся суд возложил на управляющую компанию
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Текст: Константин Воронов
Жительница Бурятии взыскала компенсацию за падение на лестнице
Под контролем судебных приставов управляющая компания выплатила жительнице Северобайкальска 10 тысяч рублей за ушиб руки. Как рассказали в УФССП Бурятии, женщина получила травму, спускаясь по лестнице запасного пожарного выхода. Из-за отсутствия перил она не удержалась на ногах и упала. Ответственность за происшествие по решению суда легла на управляющую компанию, которая обязана содержать в надлежащем порядке общее имущество многоквартирного дома.

После поступления исполнительного листа судебный пристав уведомил компанию о возбуждении исполнительного производства. Организация не стала дожидаться принудительного взыскания и уплатила компенсацию морального вреда в кратчайшие сроки.

«Если бы управляющая компания не выполнила требования исполнительного документа в установленный срок, то ей пришлось бы заплатить исполнительский сбор, который в данном случае был бы равен сумме долга. В соответствии с действующим законодательством исполнительский сбор в отношении должника-организации устанавливается в размере 7% от подлежащей взысканию суммы, но не менее 10 тысяч рублей», - отмечают в УФССП Бурятии.

Фото: «Номер один»
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