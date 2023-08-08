Общество 08.08.2023 в 09:50
В Бурятии снова ищут где покушать повкусней
Гастроконкурс брендов республики проводится в третий раз
Текст: Номер один
Стартовал конкурс «Бренды Бурятии», где собраны наиболее популярные и узнаваемые гастробренды республики. На суд широкой общественности поданы 28 брендов из 15 районов Бурятии, сообщили в региональном минсельхозпроде.
«Конкурс «Бренды Бурятии» проходит уже в третий раз, каждому району Бурятии есть что показать и есть чем удивлять. И каждый раз конкурс открывает заново, как уже хорошо известные, полюбившиеся многими уникальные блюда, так и молодые и перспективные гастронаходки Бурятии.
Напомним, в 2021 году победителем стал Джидинский район с боргойской бараниной. В 2022 году звание лучшего удалось получить Иволгинскому району с хорошо всем известными оронгойскими буузами.
«Призываем каждого жителя Бурятии поддержать конкурсантов своим голосом, это наши местные уникальные продукты и блюда, отражающие богатую кулинарную культуру нашей республики», — рассказывает первый замминистра сельского хозяйства Булат Цыренжапов.
Голосование проходит на странице минсельхоза РБ в социальной сети «Вконтакте». Ссылка на альбом с конкурсантами https://vk.com/album-89360481_29557055
Один лайк приравнивается к одному голосу. Голосование продлится до 15 августа, где определятся несколько финалистов, которые поборются за звание «Лучшего из лучших брендов Бурятии» на главной сцене фермерского фестиваля «Своё» 9 сентября на площади Советов в Улан-Удэ). Самопрезентация должна пройти в творческой форме. Победители получат денежные призы на дальнейшее развитие своего бренда.
Фото: минсельхоз Бурятии
«Конкурс «Бренды Бурятии» проходит уже в третий раз, каждому району Бурятии есть что показать и есть чем удивлять. И каждый раз конкурс открывает заново, как уже хорошо известные, полюбившиеся многими уникальные блюда, так и молодые и перспективные гастронаходки Бурятии.
Напомним, в 2021 году победителем стал Джидинский район с боргойской бараниной. В 2022 году звание лучшего удалось получить Иволгинскому району с хорошо всем известными оронгойскими буузами.
«Призываем каждого жителя Бурятии поддержать конкурсантов своим голосом, это наши местные уникальные продукты и блюда, отражающие богатую кулинарную культуру нашей республики», — рассказывает первый замминистра сельского хозяйства Булат Цыренжапов.
Голосование проходит на странице минсельхоза РБ в социальной сети «Вконтакте». Ссылка на альбом с конкурсантами https://vk.com/album-89360481_29557055
Один лайк приравнивается к одному голосу. Голосование продлится до 15 августа, где определятся несколько финалистов, которые поборются за звание «Лучшего из лучших брендов Бурятии» на главной сцене фермерского фестиваля «Своё» 9 сентября на площади Советов в Улан-Удэ). Самопрезентация должна пройти в творческой форме. Победители получат денежные призы на дальнейшее развитие своего бренда.
Фото: минсельхоз Бурятии
Тегигастрономия бренды Бурятия