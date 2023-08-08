Общество 08.08.2023 в 10:37

В Бурятии жительнице с инвалидностью пришлось через прокуратуру отстаивать свои права

Женщина страдает эпилепсией с 14 лет
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии жительнице с инвалидностью пришлось через прокуратуру отстаивать свои права

Прокуратура Окинского района провела проверку по обращению местной жительницы. Установлено, что заявитель страдает эпилепсией с 14 лет. Однако официально инвалидность 2 группы по данному заболеванию ей установлена впервые в 1992 году в 20-летнем возрасте.

«Прокурор района в интересах женщины, в силу заболевания не имеющей возможности самостоятельно защищать свои права, направил в суд заявление об установлении факта инвалидности с детства. Тункинский районный суд заявление прокуратуры удовлетворил, решение вступило в законную силу»,

 - рассказали в прокуратуре.
Отметим, наличие статуса инвалида с детства позволило заявителю реализовать свои жилищные права. Теперь она включена в списки на первоочередное получение субсидии в рамках Федерального закона «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».



Фото: pixabay.com

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