Улан-удэнцы жалуются на сильный запах фекалий на улицах

Горожане пожаловались на скверные запахи в городе. Пост опубликовал житель улицы Революции 1905 года. Мужчина сообщил, что живет поблизости с железнодорожным вокзалом и там ощущается сильный запах фекалий.

«Зимой окна не открыть так как пахнет гарью, а летом доносятся ароматы, которые горожане характеризуют не просто "пованиваем" а прямо сильной вонью [фекалий]»,

- сообщили в группе «Весь Улан-Удэ».



В комментариях жители, проживающие в других микрорайонах, также сообщили об этой проблеме.

«В 20 квартале вонь стоит и днём и ночью! Такое ощущение, что все надзорные органы живут и работают вне города, и не чувствуют запах!»

- пишет улан-удэнка.



«В 40 квартале вообще кошмар»,

- добавляют там же.



«На весь посёлок Восточный и близлежащие ДНТ и СНТ периодически доносится запах свиных фекалий»,

- комментирует житель.



роме того, ощутимый запах канализации ощущается в районе остановок Саяны, ТСК, Геологической. Некоторые жители связывают это с прошедшими дождями.





Фото: Номер один

