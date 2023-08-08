Общество 08.08.2023 в 11:41

Улан-удэнцы жалуются на сильный запах фекалий на улицах

«Аромат» ощущается как в микрорайонах, так и в районе центра
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Текст: Евгения Гармаева
Улан-удэнцы жалуются на сильный запах фекалий на улицах

Горожане пожаловались на скверные запахи в городе. Пост опубликовал житель улицы Революции 1905 года. Мужчина сообщил, что живет поблизости с железнодорожным вокзалом и там ощущается сильный запах фекалий.

«Зимой окна не открыть так как пахнет гарью, а летом доносятся ароматы, которые горожане характеризуют не просто "пованиваем" а прямо сильной вонью [фекалий]», 

- сообщили в группе «Весь Улан-Удэ».
В комментариях жители, проживающие в других микрорайонах, также сообщили об этой проблеме.

«В 20 квартале вонь стоит и днём и ночью! Такое ощущение, что все надзорные органы живут и работают вне города, и не чувствуют запах!»

 - пишет улан-удэнка.

«В 40 квартале вообще кошмар»,

- добавляют там же.

«На весь посёлок Восточный и близлежащие ДНТ и СНТ периодически доносится запах свиных фекалий»,

 - комментирует житель.
Кроме того, ощутимый запах канализации ощущается в районе остановок Саяны, ТСК, Геологической. Некоторые жители связывают это с прошедшими дождями.


Фото: Номер один

 

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канализация туалет запахи

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