Общество 08.08.2023 в 11:41
Улан-удэнцы жалуются на сильный запах фекалий на улицах
«Аромат» ощущается как в микрорайонах, так и в районе центра
Текст: Евгения Гармаева
Горожане пожаловались на скверные запахи в городе. Пост опубликовал житель улицы Революции 1905 года. Мужчина сообщил, что живет поблизости с железнодорожным вокзалом и там ощущается сильный запах фекалий.
В комментариях жители, проживающие в других микрорайонах, также сообщили об этой проблеме.
«Зимой окна не открыть так как пахнет гарью, а летом доносятся ароматы, которые горожане характеризуют не просто "пованиваем" а прямо сильной вонью [фекалий]»,
- сообщили в группе «Весь Улан-Удэ».
«В 20 квартале вонь стоит и днём и ночью! Такое ощущение, что все надзорные органы живут и работают вне города, и не чувствуют запах!»
- пишет улан-удэнка.
«В 40 квартале вообще кошмар»,
- добавляют там же.
Кроме того, ощутимый запах канализации ощущается в районе остановок Саяны, ТСК, Геологической. Некоторые жители связывают это с прошедшими дождями.
«На весь посёлок Восточный и близлежащие ДНТ и СНТ периодически доносится запах свиных фекалий»,
- комментирует житель.
Фото: Номер один
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