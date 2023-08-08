Общество 08.08.2023 в 11:52

В Бурятии работодатели бьются за рабочих

Спрос на «синие воротнички» в республике резко вырос
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии работодатели бьются за рабочих
В Бурятии в июле 2023 года открылось на 44% больше вакансий, чем за аналогичный период 2022 года. По ДФО рост составил 50%, как и в целом по стране. Такие данные приводит служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России

Как сообщили в hh.ru, в Бурятии более чем в 2 раза выросло количество вакансий в профессиональных сферах «Юристы» (+150%), «Искусство, развлечение, массмедиа» (+144%), «Спортклубы, фитнес, салоны красоты» (+140%), «Высший и средний менеджмент» (+112%). Ощутимо за год повысился на специалистов из сферы «Автомобильный бизнес» (+98%), «Маркетинг, реклама, PR» (+91%), «Транспорт, логистика, перевозки» (+62%), «Рабочий персонал» (+60%), «Наука, образование» (+54%) и «Добыча сырья» (+53%). Незначительное снижение произошло лишь в сфере «Информационных технологи» (-3%).

«Рост связан с восстановлением рынка труда после событий 2022 года. Бизнес остро нуждается в новых специалистах, особенно в линейном и массовом персонале. На фоне увеличения спроса на персонал и в стране, и в регионе обострилась проблема дефицита кадров. Растёт конкуренция среди работодателей за одних и тех же людей, в первую очередь это линейный персонал, квалифицированные синие воротнички. Сроки найма, как и расходы компаний на подбор, возрастают: привлечение кандидатов становится сложнее и дольше», - комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток Елизавета Илюшина.

Самым востребованным в Бурятии остается рабочий персонал – 37% вакансий, открытых в регионе в июле, направлены на поиск именно этих специалистов. На втором месте по числу предложений оказалась сфера «Транспорт, логистика, перевозки» (24%). Третье место у «Строительства и недвижимости» (23%).


Фото: «Номер один»
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