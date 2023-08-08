Общество 08.08.2023 в 12:11

В Бурятии началась реконструкция ЛЭП 220 кВ Таксимо – Перевал

«Россети» подключат к Единой национальной электрической сети новую тяговую подстанцию на БАМе
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В Бурятии началась реконструкция ЛЭП 220 кВ Таксимо – Перевал
Энергетики МЭС Сибири (филиал ПАО «Россети») приступили к реконструкции линии электропередачи 220 кВ Таксимо – Перевал, питающей участок Байкало-Амурской магистрали в Муйском районе Бурятии, сообщили в пресс-службе энергокомпании.

Стоимость работ – 761 млн рублей. Проект позволит обеспечить выдачу 26,6 МВт мощности подстанции 220 кВ «Ульги-тяговая», которую строит РЖД для расширения Восточного полигона.

«Россети» возведут участок ЛЭП от действующего энерготранзита до нового железнодорожного объекта. Трасса пройдет параллельно БАМ по заболоченной местности, пересечет озеро Лапро и реку Муякан.

Будет смонтировано 48 решетчатых стальных опор усиленной конструкции. Их спроектировали специалисты СибНИИЭ – крупнейшего за Уралом исследовательского института, который входит в периметр компании «Россети Научно-технический центр». Опоры способны выдержать сейсмическую активность до 9 баллов по шкале Рихтера (максимальный уровень устойчивости).

Для защиты от коррозии металлические элементы ЛЭП обработают методом горячего цинкования. Для предотвращения гнездования птиц и защиты пернатых от поражений током будут применены антиприсадочные устройства конусного и барьерного типов, изготовленные из полимеров.

Фото: Россети
Теги
энергетика модернизация БАМ

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