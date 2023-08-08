В Забайкалье чтят память казаков-первопроходцев

Исторический сплав отряда Петра Бекетова реконструируют в честь 370-летия российского Забайкалья. Старт исторической реконструкции пройдет в Чите 19 августа, а конечной точкой станет город Нерчинск 26 августа, сообщает официальный краевой портал.На правом берегу реки Ингоды на Сухотино 19 августа в 12:00 под напутственные слова и песни казаки на двух плотах начнут историческое путешествие, старт которого будет организован как театрализованное представление, на берегу перед отплытием пройдет концерт.(6+)В поселке Дарасун участники сплава, как планируется, будут 21 августа. На следующий день они доплывут до основанного в 1706 году села Кайдалово Карымского района, а 24 августа причалят к берегу в городе Шилка. Затем, 25 августа, планируется техническая остановка на станции Приисковой, 26 августа сплав завершится в городе Нерчинске.По данным государственного архива Забайкальского края, в 1653 году сотник Петр Бекетов с отрядом казаков отправил из Иргенского острога енсейскому воеводе Афанасию Пашкову так называемую отпису, в которой сообщил, что после неудачного сплава по Ингоде начал сплав на плотах «по Онгиде реке на великую Шилку для острожного становления».Исторический сплав и другие праздники в честь 370-летия российского Забайкалья пройдут в регионе до конца 2023 года.Фото: пресс-служба министерства культуры Забайкальского края