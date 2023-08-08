В Улан-Удэ ВСГУТУ назвал ТОП-5 направлений среди абитуриентов
Направления в области информационных технологий и строительства стали самыми популярными в 2023 году, сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления. Промежуточные итоги выбора программ бакалавриата и специалитета среди абитуриентов озвучили в приёмной комиссии.
В ТОП-5 вошли «Программная инженерия», «Информатика и вычислительная техника», «Информационные системы и технологии», «Строительство», «Прикладная информатика». Суммарно на эти направления очной формы обучения подано более тысячи заявлений.
Представитель вуза подчеркнул, не уменьшается интерес и к гуманитарным профессиям. Спрос на программы по сервису, менеджменту, юриспруденции, социальной работе остаётся высоким.
«Инженеры всегда были и остаются очень востребованными на рынке труда. Однако именно сейчас государство обращает особое внимание на технические профессии. Подтверждением тому является количество выделенных бюджетных мест на инженерно-технические направления в этом году. К примеру, на «Программную инженерию» в текущем году было установлено 60 бюджетных мест, а на «Строительство» - 90 мест»,
- рассказал ответственный секретарь приемной комиссии ВСГУТУ Вячеслав Кравченко.
Отметим, прием оригиналов документов об образовании для зачисления на места, финансируемые за счет федерального бюджета, по программам высшего образования во ВСГУТУ завершился 3 августа. Прием документов на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры по договорам об оказании платных образовательных услуг продлится до 18 августа.
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