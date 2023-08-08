В Улан-Удэ ВСГУТУ назвал ТОП-5 направлений среди абитуриентов

Направления в области информационных технологий и строительства стали самыми популярными в 2023 году, сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления. Промежуточные итоги выбора программ бакалавриата и специалитета среди абитуриентов озвучили в приёмной комиссии.

В ТОП-5 вошли «Программная инженерия», «Информатика и вычислительная техника», «Информационные системы и технологии», «Строительство», «Прикладная информатика». Суммарно на эти направления очной формы обучения подано более тысячи заявлений.

«Инженеры всегда были и остаются очень востребованными на рынке труда. Однако именно сейчас государство обращает особое внимание на технические профессии. Подтверждением тому является количество выделенных бюджетных мест на инженерно-технические направления в этом году. К примеру, на «Программную инженерию» в текущем году было установлено 60 бюджетных мест, а на «Строительство» - 90 мест»,

- рассказал ответственный секретарь приемной комиссии ВСГУТУ Вячеслав Кравченко.



Представитель вуза подчеркнул, не уменьшается интерес и к гуманитарным профессиям. Спрос на программы по сервису, менеджменту, юриспруденции, социальной работе остаётся высоким.

Отметим, прием оригиналов документов об образовании для зачисления на места, финансируемые за счет федерального бюджета, по программам высшего образования во ВСГУТУ завершился 3 августа. Прием документов на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры по договорам об оказании платных образовательных услуг продлится до 18 августа.







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