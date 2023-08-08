Общество 08.08.2023 в 15:40

Бурятская таможня передала с начала года для нужд СВО товаров на 9,4 млн рублей

Все товары изъяты на таможенных постах в рамках дел об административных правонарушениях
A- A+
Текст: Номер один
Бурятская таможня передала с начала года для нужд СВО товаров на 9,4 млн рублей
Бурятские таможенники с начала нынешнего года передали для нужд СВО конфискованные товары на сумму 9,4  млн рублей. Все товары имеют документы, подтверждающие их качество и безопасность, сообщили в пресс-службе таможни.

Всего передано 22 товарных партии. Это лесо-  и пиломатериалы, средства гигиены, товары народного потребления: перчатки тактические, рюкзаки тактические, защитные наколенники и налокотники, сумки тактические, платки камуфляжной расцветки, плащ-палатки, термо-рюкзаки, коллиматорные прицелы-оптические, лопаты штыковые, огниво, ленты тактические, набор для выживания из паракорда, подсумки, сверхлегкое укрытие (шелтер), пончо и мешки для  выживания, шокеры-фонари.

Все переданные товары были изъяты на таможенных постах Бурятской таможни в рамках дел об административных правонарушениях и по решению суда обращены в федеральную собственность.

По словам Баирмы Цыденовой, начальника отделения распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Бурятской таможни, таможенные органы на основании постановления правительства РФ получили право передавать товары, перемещаемые через таможенную границу с нарушением таможенного законодательства и конфискованные по решению суда,   для нужд СВО.

Фото: Бурятская таможня
Теги
СВО помощь таможня

Все новости

Бурятская таможня передала с начала года для нужд СВО товаров на 9,4 млн рублей
08.08.2023 в 15:40
В селе Каленово ввели карантин из-за бешеной лисицы
08.08.2023 в 15:26
В Бурятии строительство сетей водоснабжения сильно отстает от графика
08.08.2023 в 15:08
В Улан-Удэ ВСГУТУ назвал ТОП-5 направлений среди абитуриентов
08.08.2023 в 15:01
В Улан-Удэ свалка нанесла ущерб экологии на 40 миллионов рублей
08.08.2023 в 14:17
В районе Бурятии лесники выявили 13 случаев незаконной рубки деревьев
08.08.2023 в 13:13
Бурятия получит средства на строительство школы в Баянголе
08.08.2023 в 13:01
В Бурятии решили расторгнуть договор с подрядчиком, который убирал «свалку-путешественницу»
08.08.2023 в 12:49
В Улан-Удэ разоблачили хитроумного «шумахера» на «Лексусе»
08.08.2023 в 12:48
В Забайкалье чтят память казаков-первопроходцев
08.08.2023 в 12:42
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 августа

Читайте также
В Бурятии строительство сетей водоснабжения сильно отстает от графика
Вместо 70 процентов работ на данный момент выполнено лишь 15 процентов
08.08.2023 в 15:08
В Улан-Удэ ВСГУТУ назвал ТОП-5 направлений среди абитуриентов
Рейтинг собрали из популярных программ бакалавриата и специалитета
08.08.2023 в 15:01
В Улан-Удэ свалка нанесла ущерб экологии на 40 миллионов рублей
Все стоки от отходов попадают в почву и в водоем
08.08.2023 в 14:17
Бурятия получит средства на строительство школы в Баянголе
Распоряжение об этом подписал Михаил Мишустин
08.08.2023 в 13:01
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru