Общество 08.08.2023 в 15:40
Бурятская таможня передала с начала года для нужд СВО товаров на 9,4 млн рублей
Все товары изъяты на таможенных постах в рамках дел об административных правонарушениях
Текст: Номер один
Бурятские таможенники с начала нынешнего года передали для нужд СВО конфискованные товары на сумму 9,4 млн рублей. Все товары имеют документы, подтверждающие их качество и безопасность, сообщили в пресс-службе таможни.
Всего передано 22 товарных партии. Это лесо- и пиломатериалы, средства гигиены, товары народного потребления: перчатки тактические, рюкзаки тактические, защитные наколенники и налокотники, сумки тактические, платки камуфляжной расцветки, плащ-палатки, термо-рюкзаки, коллиматорные прицелы-оптические, лопаты штыковые, огниво, ленты тактические, набор для выживания из паракорда, подсумки, сверхлегкое укрытие (шелтер), пончо и мешки для выживания, шокеры-фонари.
Все переданные товары были изъяты на таможенных постах Бурятской таможни в рамках дел об административных правонарушениях и по решению суда обращены в федеральную собственность.
По словам Баирмы Цыденовой, начальника отделения распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Бурятской таможни, таможенные органы на основании постановления правительства РФ получили право передавать товары, перемещаемые через таможенную границу с нарушением таможенного законодательства и конфискованные по решению суда, для нужд СВО.
Фото: Бурятская таможня
Всего передано 22 товарных партии. Это лесо- и пиломатериалы, средства гигиены, товары народного потребления: перчатки тактические, рюкзаки тактические, защитные наколенники и налокотники, сумки тактические, платки камуфляжной расцветки, плащ-палатки, термо-рюкзаки, коллиматорные прицелы-оптические, лопаты штыковые, огниво, ленты тактические, набор для выживания из паракорда, подсумки, сверхлегкое укрытие (шелтер), пончо и мешки для выживания, шокеры-фонари.
Все переданные товары были изъяты на таможенных постах Бурятской таможни в рамках дел об административных правонарушениях и по решению суда обращены в федеральную собственность.
По словам Баирмы Цыденовой, начальника отделения распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Бурятской таможни, таможенные органы на основании постановления правительства РФ получили право передавать товары, перемещаемые через таможенную границу с нарушением таможенного законодательства и конфискованные по решению суда, для нужд СВО.
Фото: Бурятская таможня