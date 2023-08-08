Общество 08.08.2023 в 17:53

«Мама лупила девочку, а отчим не пускал домой»

Соседи сдали многодетную мать, опубликовав видео ее издевательств над пятилетней дочкой
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Текст: Номер один
«Мама лупила девочку, а отчим не пускал домой»
По новосибирским соцсетям несколько дней гуляет неоднозначный ролик. В главных ролях - мама с дочкой. Сначала женщина затаскивает ревущего ребенка в подъезд и ругается, а после в лифте дает подзатыльник. История всколыхнула общественность. Мать оштрафовали за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, следователи начали проверку. А 7 августа сотрудники ПДН забрали троих детей из семьи.  Общественность разделилась на два лагеря. Одни называют женщину нерадивой матерью, жестокой и бессердечной, другие не понимают, что такого в воспитательном подзатыльнике. Почему опека могла так сурово отреагировать на поведение матери, объяснили соседи семьи.

Девочка гуляла одна допоздна

Алине* 23 года. Она снимает квартиру вместе с мужем и тремя детьми. Старшая - от другого мужчины. Взрослые не работают и живут в основном на детские пособия.

- Они переехали сюда месяц назад. Раньше жили на улице Фадеева и стояли на учете в службе опеки, но когда переехали оттуда сюда, на Мясникова, то их просто-напросто потеряли и никто больше не проверял, - рассказали КП-Новосибирск осведомленные жильцы дома.

С новой семьей бдительные жители дома познакомились случайно. Они стали замечать на детской площадке пятилетнюю девочку, которая гуляет на площадке допоздна и без присмотра.

- Были ситуации, когда девочку просто не пускали домой. 2 августа она в пол-одиннадцатого вечера просилась домой, а отчим говорил ей по домофону: «Кто ты? Чья ты? Иди еще погуляй». После этого мы написали заявление в полицию на эту семью, но никакой реакции не было, - вспоминают соседи. - У нее вообще четверо детей. Где первый ребенок - неизвестно, второй девочке - 5 лет, мальчику - 2 - 2,5 года, а еще одной девочке около годика.

Одеты дети прилично, выглядят по большей части опрятно, но родители явно недосматривают за ними и не гнушаются суровыми методами воспитания.

2 августа девочка получила от мамы в лифте по уху. По словам жильцов дома, дочь испортила матери планы, потому что не хотела оставаться с младшими. Алина никуда не уехала, разозлилась и шлепнула девочку по уху.

- Девочка постоянно говорила, что ее бьют дома ремнем и что родители пьют, - говорят жильцы дома.

Свесилась из окна

Ситуация обострилась 5 августа. Соседи заметили, что из окна третьего этажа свисают два ребенка - пятилетняя девочка и ее двухлетний брат. Они высовывались по пояс. Возмущенные соседи вызвали спасателей и полицию.

- В этот момент Алина с мужем и маленьким ребенком вернулись домой. Как они могли оставить детей одних и еще окна не закрыть? Вообще непонятно. Мы написали второе заявление в полицию, и в этот же день к ней приехали из отдела ПДН. Специалисты открыли документы и узнали свою старую знакомую, - продолжают соседи.

В итоге на Алину составили протокол за неисполнение родительских обязанностей, а из-за того, что видео с подзатыльником попало в соцсети, семьей заинтересовался СК, дело взял на контроль Бастрыкин.

- 7 августа к дому приехали сотрудники ПДН и забрали ребятишек. Как надолго - не знаем. Вы поймите, мы хотим, чтобы семья была целой, но дети должны расти в любви. Алине помощь нужна, ведь она не справляется со всеми, - уверены в своих благих намерениях соседи.

Мнение юриста

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к юристу Георгию Солдатову. Он ознакомился с ситуацией и объяснил, за что можно привлечь мать и стоит ли забирать у нее детей.

- Из-за видео с подзатыльником забрать ребенка не могут. Максимум составят протокол по статье 5.35 КоАП РФ - это разовое привлечение родителей к административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. Это можно считать таким процессуальным предупреждением, после которого органы опеки могут выйти в суд на ограничение или лишение прав ребенка, - прокомментировал КП-Новосибирск Георгий Солдатов, юрист.

По словам юриста, перечня оснований, по которым можно начать проверку в отношении родителей, нет. Можно предположить, что если ребенок остается на улице один, то есть опасность для его жизни и здоровья. Нужно установить, как и когда ребенок находится один на детской площадке, эпизодичность. И уже после этого, рассмотрев данные, комиссия ПДН решит, что делать с детьми и с семьей.

*Имя изменено

Фото: Кадр из видео АСТ-54.
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