Бабушки-«ворушки»

Некоторых людей такой вопрос поставит в тупик. И неспроста. Ведь одно дело – вкус уюта, любви и тепла, и другое – привкус риска, азарта и вероятного уголовного дела.

Примечательная история приключилась недавно в Улан-Удэ. К полицейским обратилась пассажирка поезда «Иркутск - Наушки» с заявлением о краже мобильника. Силовики провели расследование и нашли ворюгу – им оказалась бабуля, которая ехала с пострадавшей в одном купе. Впрочем, мотив у нее был благородный, почти как у Робина Гуда.

- Женщина рассказала транспортным полицейским, что подарила украденный телефон внуку. По месту проживания задержанной изъяты две сим-карты, которые она вынула из похищенного телефона, - рассказали в полиции.

Такое уж поколение бабушек. Глядишь, лет через 40 бабули будут дарить своим внукам накрученных подписчиков и сотню-другую «лайков» в соцсетях.