Общество 09.08.2023 в 10:26

Завершился первый круиз «Заповедное ожерелье Байкала»

В августе и в сентябре запланировано еще два круизных тура на теплоходе «Александр Великий»
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Завершился первый круиз «Заповедное ожерелье Байкала»
В посёлок Листвянка Иркутской области после восьмидневного тура по озеру Байкал вернулся теплоход «Империя». На его борту – 27 пассажиров первого в истории круизного тура «Заповедное ожерелье Байкала». Они побывали в знаковых и заповедных местах самого крупного пресноводного озера в Евразии, сообщили в минприроды России.

Программа круиза включала знакомство с Байкальским музеем РАН в Листвянке и с достопримечательностями посёлка. А также экскурсии на знаменитый остров Ольхон с посещением одной из семи главных святынь Азии – скалы Шаманки. Пока туристы добирались до острова, гиды им рассказывали о мифах и легендах, историю острова. Все участники круиза соблюдали правила пребывания на особо охраняемой природной территории.

В один из дней отдыхающие посетили остров Тонкий на территории Бурятии. Здесь они прогулялись по экотропе.

«Посещение этого берега лимитировано, поэтому для животных нет факторов беспокойства, а у людей – есть возможность беспрепятственно наблюдать за ними. Был случай, когда сюда заплывала белая нерпа. Природа удивительна и люди, которые сюда приезжают, это понимают», - рассказал об особенности этих мест государственный инспектор в области охраны окружающей среды ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Валерий Вторушин.

В Забайкальском национальном парке гостям круиза рассказали о том, какие здесь животные и растения обитают, а в Баргузинском заповеднике - историю его появления, как первой заповедной земли в стране. В Прибайкальском национальном парке гости высадились на острове Огой, познакомились с бухтой Песчаной.

В августе и в сентябре с «Заповедным ожерельем Байкала» познакомятся ещё две группы туристов. Они совершат круиз на теплоходе «Александр Великий». Программа тура будет несколько отличаться от первого. Туристы посетят Листвянку, мыс Кадильный, бухту Академическую, остров Ольхон, мыс Бурхан, маршруты «Север Ольхона» и «Акватория Малого моря» и другие месте.

Туризм на особо охраняемых территориях набирает оборот. В 2022 году федеральные заповедники и нацпарки посетили 14 миллионов туристов, что на 32% больше, чем годом ранее.

Глава минприроды России Александр Козлов неоднократно отмечал о необходимости обеспечить развитие туризма в национальных парках в соответствии с едиными подходами. То есть, чтобы приезжая на заповедную территорию, жители могли восстановить силы, узнать что-то новое о природе и о том, как её сохранить. И - самое главное – не оставили после себя никакого влияния на уникальные объекты.

Единые основы правового регулирования туризма и рекреационной деятельности на природных территориях заложит закон о туризме на ООПТ, который вступает в силу уже с 1 сентября 2023 года. Документ разработан впервые и позволит навести порядок в области строительства туристической инфраструктуры - процедура станет прозрачной, защитит национальные парки и заповедники от чрезмерного влияния человека на уникальные природные системы.

Фото: zapovednoe-podlemorye.ru
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экология туризм Байкал

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