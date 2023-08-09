Общество 09.08.2023 в 12:47

Глава Бурятии: «Буддийский форум – это только начало»

Алексей Цыденов ответил на вопросы федеральных журналистов о предстоящем событии
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
Глава Бурятии: «Буддийский форум – это только начало»
Вчера в студии международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы «Россия сегодня» прошла пресс-конференция, посвященная Международному буддийскому форуму, который пройдет в Бурятии с 17 по 19 августа. На вопросы российских журналистов отвечали глава республики Алексей Цыденов, ректор Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» Дымбрыл Дашибалданов и директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

Международный размах

Прежде всего Алексей Цыденов рассказал о целях форума, а также анонсировал содержание деловой и культурной программы.

– Буддизм – одна из древнейших религий на земле. Население стран, в которых он преобладает составляет более 3 млрд человек, а их ВВП более 50 трлн долларов. Это очень существенно. Поэтому буддизм как основа общества, философии отношения к миру, играет одну из ключевых ролей. Россия, как страна, в которой буддизм во многих регионах присутствует и основным является в Бурятии, Калмыкии, Тыве и на Алтае, тоже является частью буддийского мира. Наш форум – это площадка для диалога и общения, которая позволит всем буддийским странам поговорить о текущих вызовах, взаимодействии по всем направлениям: в сфере образования, здравоохранения, философии и других, – сказал Алексей Цыденов.

Также по его словам на момент пресс-конференции свое участие в форуме подтвердили представители 13 стран.

- Это Индия, Китай, Лаос, Непал, Монголия, Таиланд и другие. Примут участие три посла, ректоры буддийских университетов, общественные и научные организации, монахи Шаолиньского монастыря. И, конечно, представители других регионов России. В общем, очень представительный состав. Это позволит поговорить обо всем, - отметил глава республики.

Станет традицией

Одной из ключевых тем для обсуждения и исследования на форуме станет загадочный феномен Пандито Хамбы-ламы XII Даши-Доржо Итигэлова. Об это рассказал Дымбрыл Дашибалданов.

- Феномен остается феноменом, потому что уже 21 год Пандито Хамбо-лама Даши-Доржо Итигэлов с нами вместе. С нашей точки зрения, он находится в тонком, медитативном состоянии. Ежегодно мы обсуждаем его ежедневные послания, учения. Они имеют разную тематику, не только буддийскую философию или связанную с религией. Очень много посланий, связанных с бытом людей, повседневной жизни человека. На конференции форума будет организовано много дискуссионных секций и панелей, где любой желающий сможет по-своему объяснить послание. Специалисты, ученые, буддологи, буддийские монахи с разных сторон изучат послание и это будет интересное общение, - сказал Дымбрыл Дашибалданов.

Кроме того, форум станет площадкой, на которой буддисты разных стран смогут наладить взаимодействие между собой.

- Главная задача Форума – освятить буддизм в разных аспектах. Мы готовим более 40 различных выступлений. Будет, например, большая секция, посвященная буддийской медицине, большая секция будет посвящена роли российского буддизма в международном контексте, буддизму в научных исследованиях и, конечно, очень важный момент, переводу буддийских текстов, - сказал Алексей Маслов.

Также он подчеркнул важность темы «Буддизм и гражданская идентичность»:

- Россия – страна не просто многорелигиозная, а страна, которая изначально сумела свести мирным образом разные религии вместе. И нам важно понять этот российский феномен, когда гражданская идентичность формируется как представление о многообразии мира, и это как раз для нас очень важный момент формирования представления о национальных традициях, национальных идеях.

Высока вероятность того, что Международный буддийский форум станет традиционным и будет проводиться в Бурятии каждый год. Об этом в ходе пресс-конференции заявил Алексей Цыденов:

- Бурятия – центр буддизма России. У нас Иволгинский дацан – это официальная резиденция Пандито Хамбо-ламы. Это дает нам основания быть инициаторами и принимающей стороной такого форума. Поскольку буддизм испокон веков присутствует на нашей земле, то логично, что такой форум проходит в нашей республике, - говорил глава региона. - И я уверен, что наш форум – это только начало. Мы будем проводить такие форумы регулярно, и это послужит на благо нашему общению, нашей интеграции, равноправному, заинтересованному взаимодействию.

Узнать больше о предстоящем событии можно на официальном сайте форума или в телеграм-канале.

Теги
буддизм

Все новости

Военнослужащим ВВО – участникам СВО доставлено более 35 тыс посылок
09.08.2023 в 13:03
В Улан-Удэ пьяный извращенец устроил стриптиз на крыше автомобиля
09.08.2023 в 12:54
Глава Бурятии: «Буддийский форум – это только начало»
09.08.2023 в 12:47
В Улан-Удэ жители Левобережья третий день живут без света
09.08.2023 в 12:16
Искусство со всей страны
09.08.2023 в 11:56
В Улан-Удэ живодеры привязали тряпками щенков в заброшенном доме
09.08.2023 в 11:35
В Бурятии начинающие сельские «коллекторы» получили сроки
09.08.2023 в 11:32
В Бурятии группа беспечных ездоков устроила гонки со смертью
09.08.2023 в 10:54
В районе Бурятии мужчина выкрал сумку из тележки в супермаркете
09.08.2023 в 10:45
В Дубае открыт магазин монгольской баранины
09.08.2023 в 10:38
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 августа

Читайте также
Военнослужащим ВВО – участникам СВО доставлено более 35 тыс посылок
Фельдъегери доставляют письма, посылки и бандероли до передовой
09.08.2023 в 13:03
В Улан-Удэ пьяный извращенец устроил стриптиз на крыше автомобиля
«Шоу» прошло неподалеку от ТЦ Юбилейный
09.08.2023 в 12:54
В Улан-Удэ жители Левобережья третий день живут без света
К ситуации подключили Прокуратуру Бурятии
09.08.2023 в 12:16
В Бурятии группа беспечных ездоков устроила гонки со смертью
Иномарка двигалась по региональной трассе со скоростью 129 км/ч, а двое молодых людей  ехали на ее капоте  
09.08.2023 в 10:54
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru