Общество 09.08.2023 в 12:47
Глава Бурятии: «Буддийский форум – это только начало»
Алексей Цыденов ответил на вопросы федеральных журналистов о предстоящем событии
Текст: Станислав Сергеев
Вчера в студии международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы «Россия сегодня» прошла пресс-конференция, посвященная Международному буддийскому форуму, который пройдет в Бурятии с 17 по 19 августа. На вопросы российских журналистов отвечали глава республики Алексей Цыденов, ректор Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» Дымбрыл Дашибалданов и директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
Международный размах
Прежде всего Алексей Цыденов рассказал о целях форума, а также анонсировал содержание деловой и культурной программы.
– Буддизм – одна из древнейших религий на земле. Население стран, в которых он преобладает составляет более 3 млрд человек, а их ВВП более 50 трлн долларов. Это очень существенно. Поэтому буддизм как основа общества, философии отношения к миру, играет одну из ключевых ролей. Россия, как страна, в которой буддизм во многих регионах присутствует и основным является в Бурятии, Калмыкии, Тыве и на Алтае, тоже является частью буддийского мира. Наш форум – это площадка для диалога и общения, которая позволит всем буддийским странам поговорить о текущих вызовах, взаимодействии по всем направлениям: в сфере образования, здравоохранения, философии и других, – сказал Алексей Цыденов.
Также по его словам на момент пресс-конференции свое участие в форуме подтвердили представители 13 стран.
- Это Индия, Китай, Лаос, Непал, Монголия, Таиланд и другие. Примут участие три посла, ректоры буддийских университетов, общественные и научные организации, монахи Шаолиньского монастыря. И, конечно, представители других регионов России. В общем, очень представительный состав. Это позволит поговорить обо всем, - отметил глава республики.
Станет традицией
Одной из ключевых тем для обсуждения и исследования на форуме станет загадочный феномен Пандито Хамбы-ламы XII Даши-Доржо Итигэлова. Об это рассказал Дымбрыл Дашибалданов.
- Феномен остается феноменом, потому что уже 21 год Пандито Хамбо-лама Даши-Доржо Итигэлов с нами вместе. С нашей точки зрения, он находится в тонком, медитативном состоянии. Ежегодно мы обсуждаем его ежедневные послания, учения. Они имеют разную тематику, не только буддийскую философию или связанную с религией. Очень много посланий, связанных с бытом людей, повседневной жизни человека. На конференции форума будет организовано много дискуссионных секций и панелей, где любой желающий сможет по-своему объяснить послание. Специалисты, ученые, буддологи, буддийские монахи с разных сторон изучат послание и это будет интересное общение, - сказал Дымбрыл Дашибалданов.
Кроме того, форум станет площадкой, на которой буддисты разных стран смогут наладить взаимодействие между собой.
- Главная задача Форума – освятить буддизм в разных аспектах. Мы готовим более 40 различных выступлений. Будет, например, большая секция, посвященная буддийской медицине, большая секция будет посвящена роли российского буддизма в международном контексте, буддизму в научных исследованиях и, конечно, очень важный момент, переводу буддийских текстов, - сказал Алексей Маслов.
Также он подчеркнул важность темы «Буддизм и гражданская идентичность»:
- Россия – страна не просто многорелигиозная, а страна, которая изначально сумела свести мирным образом разные религии вместе. И нам важно понять этот российский феномен, когда гражданская идентичность формируется как представление о многообразии мира, и это как раз для нас очень важный момент формирования представления о национальных традициях, национальных идеях.
Высока вероятность того, что Международный буддийский форум станет традиционным и будет проводиться в Бурятии каждый год. Об этом в ходе пресс-конференции заявил Алексей Цыденов:
- Бурятия – центр буддизма России. У нас Иволгинский дацан – это официальная резиденция Пандито Хамбо-ламы. Это дает нам основания быть инициаторами и принимающей стороной такого форума. Поскольку буддизм испокон веков присутствует на нашей земле, то логично, что такой форум проходит в нашей республике, - говорил глава региона. - И я уверен, что наш форум – это только начало. Мы будем проводить такие форумы регулярно, и это послужит на благо нашему общению, нашей интеграции, равноправному, заинтересованному взаимодействию.
Узнать больше о предстоящем событии можно на официальном сайте форума или в телеграм-канале.
Международный размах
Прежде всего Алексей Цыденов рассказал о целях форума, а также анонсировал содержание деловой и культурной программы.
– Буддизм – одна из древнейших религий на земле. Население стран, в которых он преобладает составляет более 3 млрд человек, а их ВВП более 50 трлн долларов. Это очень существенно. Поэтому буддизм как основа общества, философии отношения к миру, играет одну из ключевых ролей. Россия, как страна, в которой буддизм во многих регионах присутствует и основным является в Бурятии, Калмыкии, Тыве и на Алтае, тоже является частью буддийского мира. Наш форум – это площадка для диалога и общения, которая позволит всем буддийским странам поговорить о текущих вызовах, взаимодействии по всем направлениям: в сфере образования, здравоохранения, философии и других, – сказал Алексей Цыденов.
Также по его словам на момент пресс-конференции свое участие в форуме подтвердили представители 13 стран.
- Это Индия, Китай, Лаос, Непал, Монголия, Таиланд и другие. Примут участие три посла, ректоры буддийских университетов, общественные и научные организации, монахи Шаолиньского монастыря. И, конечно, представители других регионов России. В общем, очень представительный состав. Это позволит поговорить обо всем, - отметил глава республики.
Станет традицией
Одной из ключевых тем для обсуждения и исследования на форуме станет загадочный феномен Пандито Хамбы-ламы XII Даши-Доржо Итигэлова. Об это рассказал Дымбрыл Дашибалданов.
- Феномен остается феноменом, потому что уже 21 год Пандито Хамбо-лама Даши-Доржо Итигэлов с нами вместе. С нашей точки зрения, он находится в тонком, медитативном состоянии. Ежегодно мы обсуждаем его ежедневные послания, учения. Они имеют разную тематику, не только буддийскую философию или связанную с религией. Очень много посланий, связанных с бытом людей, повседневной жизни человека. На конференции форума будет организовано много дискуссионных секций и панелей, где любой желающий сможет по-своему объяснить послание. Специалисты, ученые, буддологи, буддийские монахи с разных сторон изучат послание и это будет интересное общение, - сказал Дымбрыл Дашибалданов.
Кроме того, форум станет площадкой, на которой буддисты разных стран смогут наладить взаимодействие между собой.
- Главная задача Форума – освятить буддизм в разных аспектах. Мы готовим более 40 различных выступлений. Будет, например, большая секция, посвященная буддийской медицине, большая секция будет посвящена роли российского буддизма в международном контексте, буддизму в научных исследованиях и, конечно, очень важный момент, переводу буддийских текстов, - сказал Алексей Маслов.
Также он подчеркнул важность темы «Буддизм и гражданская идентичность»:
- Россия – страна не просто многорелигиозная, а страна, которая изначально сумела свести мирным образом разные религии вместе. И нам важно понять этот российский феномен, когда гражданская идентичность формируется как представление о многообразии мира, и это как раз для нас очень важный момент формирования представления о национальных традициях, национальных идеях.
Высока вероятность того, что Международный буддийский форум станет традиционным и будет проводиться в Бурятии каждый год. Об этом в ходе пресс-конференции заявил Алексей Цыденов:
- Бурятия – центр буддизма России. У нас Иволгинский дацан – это официальная резиденция Пандито Хамбо-ламы. Это дает нам основания быть инициаторами и принимающей стороной такого форума. Поскольку буддизм испокон веков присутствует на нашей земле, то логично, что такой форум проходит в нашей республике, - говорил глава региона. - И я уверен, что наш форум – это только начало. Мы будем проводить такие форумы регулярно, и это послужит на благо нашему общению, нашей интеграции, равноправному, заинтересованному взаимодействию.
Узнать больше о предстоящем событии можно на официальном сайте форума или в телеграм-канале.
Тегибуддизм