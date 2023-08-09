В Улан-Удэ пьяный извращенец устроил стриптиз на крыше автомобиля

В столице Бурятии группа пьяных жителей нездорово повеселилась минувшей ночью. Один из изрядно выпивших горожан решил устроить шоу и голым залез на крышу автомобиля, демонстрируя половые органы всем проезжающим автомобилистам. Об этом сообщили в группе «Весь Улан-Удэ».

«Четверо друзей некультурно отдыхали этой ночью неподалеку от ТЦ Юбилейный. В какой-то момент вечеринки у машин, одному из компании стало слишком жарко. Охладиться он решил на всю катушку, поэтому снял плавочки, залез на крышу машины (возможно, даже не своей) и продемонстрировал всем то, чем природа наградила»,

- рассказал автор видео.









Как отмечают в посте, трое других мужчин особо не останавливали агрессивный стриптиз, но в итоге уговорили друга спуститься и провели душевную беседу, в результате которой нарушитель порядка надел белье назад.





Фото: скриншот из видео