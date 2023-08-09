Общество 09.08.2023 в 12:54
В Улан-Удэ пьяный извращенец устроил стриптиз на крыше автомобиля
«Шоу» прошло неподалеку от ТЦ Юбилейный
Текст: Евгения Гармаева
В столице Бурятии группа пьяных жителей нездорово повеселилась минувшей ночью. Один из изрядно выпивших горожан решил устроить шоу и голым залез на крышу автомобиля, демонстрируя половые органы всем проезжающим автомобилистам. Об этом сообщили в группе «Весь Улан-Удэ».
«Четверо друзей некультурно отдыхали этой ночью неподалеку от ТЦ Юбилейный. В какой-то момент вечеринки у машин, одному из компании стало слишком жарко. Охладиться он решил на всю катушку, поэтому снял плавочки, залез на крышу машины (возможно, даже не своей) и продемонстрировал всем то, чем природа наградила»,
- рассказал автор видео.
Как отмечают в посте, трое других мужчин особо не останавливали агрессивный стриптиз, но в итоге уговорили друга спуститься и провели душевную беседу, в результате которой нарушитель порядка надел белье назад.
Фото: скриншот из видео
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