Общество 09.08.2023 в 13:03

Военнослужащим ВВО – участникам СВО доставлено более 35 тыс посылок

Фельдъегери доставляют письма, посылки и бандероли до передовой
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Военнослужащим ВВО – участникам СВО доставлено более 35 тыс посылок
Военнослужащие фельдъегерско-почтовой связи (ФПС) Восточного военного округа доставили с начала года  военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции (СВО) более 35 тыс посылок, сообщили в пресс-службе ВВО.

Преодолевая километры по фронтовым дорогам, попадая под обстрелы националистов, специалисты ФПС ежедневно доставляют не одну сотню посылок, писем и бандеролей военнослужащим ВВО, находящимся в тыловых районах и на передовой.

Перед доставкой почты до адресата, связисты сортируют корреспонденцию, поступившую на узел связи по тем направлениям, где бойцы выполняют боевые задачи. Письма, посылки и бандероли на фронт присылают из различных регионов нашей огромной страны родственники военнослужащих ВВО, а также неравнодушные к сложившейся ситуации жители, студенты и школьники.

В свою очередь, управлением фельдъегерско-почтовой связи Вооруженных сил Российской Федерации совместно с «Почтой России» проведен ряд мероприятий, значительно сокращающих время оформления, сортировки и доставки в зону проведения специальной военной операции почтовых отправлений. Военнослужащим воинских частей Восточного военного округа, принимающим участие в СВО, специалисты ФПС осуществляют доставку писем, посылок и бандеролей непосредственно в пункты временной дислокации на передовой.

Родные и близкие военнослужащих Восточного военного округа, принимающих участие в СВО, написав письмо или оформив посылку, сдают их на отправку в ближайшее отделение «Почты России». Поступившие почтовые отправления сортируются по направлениям и отправляются по сети фельдъегерско-почтовой связи в зону проведения СВО.

Доставленные почтовые отправления сдаются в обменные пункты ФПС группировки войск для дальнейшей передачи воинскому почтальону и вручению почтовых отправлений лично военнослужащим. Время в пути напрямую зависит от отдаленности региона России, из которого направлено почтовое отправление.

В любом отделении «Почты России» близкие и родственники военнослужащих, принимающих участие в СВО, могут отправлять им письма и посылки. Для этого в адресате получателя надо указать почтовый индекс 103400, номер войсковой части и фамилию, имя и отчество получателя. Все почтовые отправления с таким индексом направляются на 6 Центральный узел ФПС, где эти отправления обрабатываются, сортируются и отправляются по направлениям.

У каждого военнослужащего Восточного военного округа, выполняющего задачи в зоне проведения специальной военной операции, в тылу остались друзья, родственники и знакомые. А школьники и просто неравнодушные граждане чтобы выразить свою поддержку бойцам, продолжают отправлять письма и посылки участникам СВО. На рисунках – георгиевские ленточки, российские флаги, цветы и мирное небо. Каждое послание обязательно доходит до адресата.

Фото: function.mil.ru


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