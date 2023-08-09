Участников спецоперации из Бурятии просят не расслабляться в барах и ресторанах

Полномочное представительство правительства Бурятии в Москве выступило с обращением к военнослужащим из республики, принимающим участие в специальной военной операции.«Друзья, к сожалению, происходят случаи, когда бойцы, возвращающиеся со спецоперации, становятся жертвами мошенников. Всё происходит в барах, ресторанах и других общественных местах. Когда военнослужащий рассказывает незнакомым людям о том, что был в зоне СВО, а значит, получил выплаты, он становится легкой добычей воров. Особо важно, что оказавшись в Москве, ребята теряют бдительность, а вместе с ней документы: военные билеты и паспорта. Восстановление документов занимает определенное время», - сообщили в полпредстве.О каких-либо конкретных случаях противоправных действий в отношении участников спецоперации в полпредстве не рассказали. Однако, вероятно, что появлению такого обращения предшествовали подобные неприятные инциденты.«Речь идёт не только о деньгах, но и о безопасности. Поэтому мы просим всех наших земляков соблюдать меры предосторожности. Будьте внимательны и не доверяйте незнакомцам», - призвали военнослужащих в полпредстве.Фото: «Номер один»