Общество 09.08.2023 в 15:07

Участников спецоперации из Бурятии просят не расслабляться в барах и ресторанах

В заведениях активно орудуют воры и мошенники
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Текст: Константин Воронов
Участников спецоперации из Бурятии просят не расслабляться в барах и ресторанах
Полномочное представительство правительства Бурятии в Москве выступило с обращением к военнослужащим из республики, принимающим участие в специальной военной операции.

«Друзья, к сожалению, происходят случаи, когда бойцы, возвращающиеся со спецоперации, становятся жертвами мошенников. Всё происходит в барах, ресторанах и других общественных местах. Когда военнослужащий рассказывает незнакомым людям о том, что был в зоне СВО, а значит, получил выплаты, он становится легкой добычей воров. Особо важно, что оказавшись в Москве, ребята теряют бдительность, а вместе с ней документы: военные билеты и паспорта. Восстановление документов занимает определенное время», - сообщили в полпредстве.

О каких-либо конкретных случаях противоправных действий в отношении участников спецоперации в полпредстве не рассказали. Однако, вероятно, что появлению такого обращения предшествовали подобные неприятные инциденты.

«Речь идёт не только о деньгах, но и о безопасности. Поэтому мы просим всех наших земляков соблюдать меры предосторожности. Будьте внимательны и не доверяйте незнакомцам», - призвали военнослужащих в полпредстве.

Фото: «Номер один»
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