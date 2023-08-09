Общество 09.08.2023 в 15:07
Участников спецоперации из Бурятии просят не расслабляться в барах и ресторанах
В заведениях активно орудуют воры и мошенники
Текст: Константин Воронов
Полномочное представительство правительства Бурятии в Москве выступило с обращением к военнослужащим из республики, принимающим участие в специальной военной операции.
«Друзья, к сожалению, происходят случаи, когда бойцы, возвращающиеся со спецоперации, становятся жертвами мошенников. Всё происходит в барах, ресторанах и других общественных местах. Когда военнослужащий рассказывает незнакомым людям о том, что был в зоне СВО, а значит, получил выплаты, он становится легкой добычей воров. Особо важно, что оказавшись в Москве, ребята теряют бдительность, а вместе с ней документы: военные билеты и паспорта. Восстановление документов занимает определенное время», - сообщили в полпредстве.
О каких-либо конкретных случаях противоправных действий в отношении участников спецоперации в полпредстве не рассказали. Однако, вероятно, что появлению такого обращения предшествовали подобные неприятные инциденты.
«Речь идёт не только о деньгах, но и о безопасности. Поэтому мы просим всех наших земляков соблюдать меры предосторожности. Будьте внимательны и не доверяйте незнакомцам», - призвали военнослужащих в полпредстве.
Фото: «Номер один»
«Друзья, к сожалению, происходят случаи, когда бойцы, возвращающиеся со спецоперации, становятся жертвами мошенников. Всё происходит в барах, ресторанах и других общественных местах. Когда военнослужащий рассказывает незнакомым людям о том, что был в зоне СВО, а значит, получил выплаты, он становится легкой добычей воров. Особо важно, что оказавшись в Москве, ребята теряют бдительность, а вместе с ней документы: военные билеты и паспорта. Восстановление документов занимает определенное время», - сообщили в полпредстве.
О каких-либо конкретных случаях противоправных действий в отношении участников спецоперации в полпредстве не рассказали. Однако, вероятно, что появлению такого обращения предшествовали подобные неприятные инциденты.
«Речь идёт не только о деньгах, но и о безопасности. Поэтому мы просим всех наших земляков соблюдать меры предосторожности. Будьте внимательны и не доверяйте незнакомцам», - призвали военнослужащих в полпредстве.
Фото: «Номер один»
Тегиспецоперация