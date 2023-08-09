В Бурятии инвалида 16 лет не могли переселить из ветхого дома

В Баргузинском районе судебные приставы добились предоставления жилья местной жительнице – инвалиду III группы.

«Женщина стояла на учете в качестве нуждающейся в предоставлении жилого помещения с 2007 года. Дом, в котором она жила, был признан аварийным, а квартира непригодной для проживания. Несмотря на то, что жизнь и здоровье сельчанки находились под угрозой, переехать она не могла: другое жилье ей не предоставляли. Восстанавливать нарушенные права пришлось через суд, куда в интересах женщины обратился прокурор района»,



- рассказали в УФССП по Бурятии.

