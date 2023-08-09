Общество 09.08.2023 в 16:21

В Бурятии инвалида 16 лет не могли переселить из ветхого дома

Это случилось, когда сельской администрации начала грозить «уголовка»
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии инвалида 16 лет не могли переселить из ветхого дома

В Баргузинском районе судебные приставы добились предоставления жилья местной жительнице – инвалиду III группы.

«Женщина стояла на учете в качестве нуждающейся в предоставлении жилого помещения с 2007 года. Дом, в котором она жила, был признан аварийным, а квартира непригодной для проживания. Несмотря на то, что жизнь и здоровье сельчанки находились под угрозой, переехать она не могла: другое жилье ей не предоставляли. Восстанавливать нарушенные права пришлось через суд, куда в интересах женщины обратился прокурор района»,

- рассказали в УФССП по Бурятии.
Суд исковые требования прокурора удовлетворил. Администрацию сельского поселения обязали предоставить по договору социального найма муниципальное жилое помещение. В отношении них также возбудили исполнительное производство.

«В уставленный законом срок требование исполнительного документа не было выполнено, поэтому применили меры принудительного исполнения. Судебный пристав-исполнитель трижды предупреждал администрацию об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ за злостное неисполнение судебного решения»,

 - добавили в ведомстве.
По итогу решение суда было исполнено. Женщине предоставили жилое помещение, отвечающее всем санитарным и техническим нормам. Исполнительное производство окончено.



Фото: Номер один

 

Теги
судебные приставы инвалиды баргузинский район

Все новости

В Бурятии на берегу Байкала лесники собрали 2 тонны мусора
09.08.2023 в 17:39
Тень прошлого
09.08.2023 в 17:34
В Бурятии туристка из Приморского края сломала позвоночник в ДТП
09.08.2023 в 17:27
Минэкономики Бурятии займется восстановлением маслозавода в Кяхтинском районе
09.08.2023 в 16:49
В Улан-Удэ пьяный извращенец на крыше авто заинтересовал полицию
09.08.2023 в 16:45
В народе лишь 6% адептов «народной» медицины
09.08.2023 в 16:40
В Бурятии инвалида 16 лет не могли переселить из ветхого дома
09.08.2023 в 16:21
Лесной спецназ Бурятии помогает тушить пожары в Якутии и Хабаровском крае
09.08.2023 в 15:57
В Иволгинском районе Бурятии нашли вторую бешеную лесу
09.08.2023 в 15:31
В районе Бурятии простятся с погибшим в Украине 23-летним военным
09.08.2023 в 15:28
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 августа

Читайте также
В Бурятии на берегу Байкала лесники собрали 2 тонны мусора
Отдыхающих призывают беречь природу
09.08.2023 в 17:39
Тень прошлого
В кресло главы Бичурского района хочет вернуться политик, досрочно покинувший этот пост
09.08.2023 в 17:34
В Бурятии туристка из Приморского края сломала позвоночник в ДТП
Женщина поблагодарила местных врачей за профессионализм
09.08.2023 в 17:27
В народе лишь 6% адептов «народной» медицины
Однако семь из десяти россиян практикуют её, лечась травами, мёдом и баней
09.08.2023 в 16:40
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru