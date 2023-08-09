В Бурятии инвалида 16 лет не могли переселить из ветхого дома
В Баргузинском районе судебные приставы добились предоставления жилья местной жительнице – инвалиду III группы.
Суд исковые требования прокурора удовлетворил. Администрацию сельского поселения обязали предоставить по договору социального найма муниципальное жилое помещение. В отношении них также возбудили исполнительное производство.
«Женщина стояла на учете в качестве нуждающейся в предоставлении жилого помещения с 2007 года. Дом, в котором она жила, был признан аварийным, а квартира непригодной для проживания. Несмотря на то, что жизнь и здоровье сельчанки находились под угрозой, переехать она не могла: другое жилье ей не предоставляли. Восстанавливать нарушенные права пришлось через суд, куда в интересах женщины обратился прокурор района»,
- рассказали в УФССП по Бурятии.
По итогу решение суда было исполнено. Женщине предоставили жилое помещение, отвечающее всем санитарным и техническим нормам. Исполнительное производство окончено.
«В уставленный законом срок требование исполнительного документа не было выполнено, поэтому применили меры принудительного исполнения. Судебный пристав-исполнитель трижды предупреждал администрацию об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ за злостное неисполнение судебного решения»,
- добавили в ведомстве.
Фото: Номер один