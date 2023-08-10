Общество 10.08.2023 в 09:24
США вернули Монголии незаконно вывезенных динозавров
Репатриация древних ящеров началась в 2012 году в рамках сотрудничества между правительствами двух стран
Текст: Номер один
В Библиотеке Конгресса США состоялась церемония возвращения Монголии останков динозавров, которые были незаконно вывезены из страны, сообщило МОНЦАМЭ.
На этот раз власти США передали 16 находок шести видов динозавров. Среди них – окаменелости динозавра Алиорамы, принадлежащего к семейству Тираннозаврид. Исследователи подчеркнули, что это почти полностью сохранившаяся окаменелость вида, найденная только на территории Монголии. Поэтому она имеет важную научную ценность и требует дальнейшего детального изучения.
Суды Соединенных Штатов, прокуратура, министерство внутренней безопасности, таможенная и пограничная служба и другие правоохранительные органы участвуют в процессе обнаружения, проверки подлинности, а затем передачи исторических артефактов, представляющих ценность для палеонтологической науки, их законным владельцам. Также с 2012 года исполнительный директор Американского центра монголоведения, научный сотрудник Музея естественной истории в Нью-Йорке, палеонтолог М.Болорцэцэг непрерывно работает над репатриацией окаменелостей динозавров из Монголии.
В рамках сотрудничества между правительствами двух стран с 2012 года начались работы по возврату палеонтологических и историко-культурных ценностей Монголии, нелегально вывезенных в США. Первая партия останков динозавров была впервые возвращена в 2013 году. Окаменелости динозавров были возвращены в 2014, 2016 и 2019 годах.
Фото: montsame.mn
На этот раз власти США передали 16 находок шести видов динозавров. Среди них – окаменелости динозавра Алиорамы, принадлежащего к семейству Тираннозаврид. Исследователи подчеркнули, что это почти полностью сохранившаяся окаменелость вида, найденная только на территории Монголии. Поэтому она имеет важную научную ценность и требует дальнейшего детального изучения.
Суды Соединенных Штатов, прокуратура, министерство внутренней безопасности, таможенная и пограничная служба и другие правоохранительные органы участвуют в процессе обнаружения, проверки подлинности, а затем передачи исторических артефактов, представляющих ценность для палеонтологической науки, их законным владельцам. Также с 2012 года исполнительный директор Американского центра монголоведения, научный сотрудник Музея естественной истории в Нью-Йорке, палеонтолог М.Болорцэцэг непрерывно работает над репатриацией окаменелостей динозавров из Монголии.
В рамках сотрудничества между правительствами двух стран с 2012 года начались работы по возврату палеонтологических и историко-культурных ценностей Монголии, нелегально вывезенных в США. Первая партия останков динозавров была впервые возвращена в 2013 году. Окаменелости динозавров были возвращены в 2014, 2016 и 2019 годах.
Фото: montsame.mn
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