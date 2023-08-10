Общество 10.08.2023 в 10:54

В Улан-Удэ мошенник проиграл ворота заказчиков финансовой пирамиде

В столице Бурятии раскрыта серия мошенничеств на услугах по производству и установке металлоконструкций
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ мошенник проиграл ворота заказчиков финансовой пирамиде
Следственным управлением УМВД России по Улан-Удэ расследуется уголовное дело в отношении руководителя строительной компании, обвиняемого в совершении мошенничества в крупном размере. Ему инкриминируется хищение денежных средств граждан под видом оказания услуг по производству и установке металлических конструкций, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

По данным следствия, 39-летний подозреваемый с мая 2021 по сентябрь 2022 года заключал с физическими лицами договоры на изготовление и установку гаражных, автоматических и откатных ворот, но не имел намерений исполнить обязательства в полном объеме.

Сумма причиненного ущерба составила около 2 млн рублей. Потерпевшими признаны 17 человек, которые заключили с обвиняемым договоры на суммы от 50 до 230 тысяч рублей.

Отметим, что некоторые из потерпевших ранее пользовались услугами данной компании и работы выполнялись в полном объеме, но в 2021 году предприниматель перестал исполнять обязательства. Одной из причин утраты стабильности стала потеря денежных средств, вложенных в финансовую пирамиду. Обвиняемый пояснил, что тратил полученные от заказчиков средства на оплату офиса в Советском районе города, заработную плату работникам, аренду жилья и содержание автомобиля.

Факт противоправной деятельности гражданина установлен сотрудниками полиции по результатам рассмотрения заявлений потерпевших, поступивших в УМВД России по Улан-Удэ. Местонахождение злоумышленника установлено в результате оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Улан-Удэ. Он был задержан на железнодорожном вокзале столицы Бурятии при попытке выехать в Краснодарский край, полагая, что таким способом ему удастся избежать привлечения к уголовной ответственности.

По результатам проверочных мероприятий следователем возбуждено шесть уголовных дел по частям 2 и  3 статьи 159 УК РФ «мошенничество». В отношении ранее не судимого гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Максимальное наказание по части 3 статьи 159 УК РФ – лишение свободы на срок до 6 лет.

Фото: «Номер один»
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мошенничество гаражи ворота дело

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