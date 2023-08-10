Пожарные Бурятии спасли из огня 20 куриц

В Бурятии в городе Бабушкин Кабанского района произошел пожар, горели надворные постройки. Информация о возгорании поступила сегодня поздно ночью 10 августа. На вызов отправились огнеборцы второго Кабанского отряда республиканской ГПС - 4 человека и 2 единицы техники, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.На момент прибытия пожарных огонь охватил общую крышу надворных построек и перешел на веранду дома. Была угроза распространения огня на жилой дом, которую не допустили огнеборцы. Пожар удалось ликвидировать за 70 минут.В результате пожара огнем полностью уничтожены баня, амбар, пристроенное к амбару помещение и общая крыша. Площадь уничтоженных построек составляет 98 кв метров. Также повреждена стена пристроенной к дому веранды. Во время пожара в амбаре находились курицы, одна погибла, спасти удалось 20.Возгорание обнаружил хозяин дома и незамедлительно позвонил по номеру «112». Пострадавших и погибших нет - до приезда пожарных жильцы дома самостоятельно эвакуировались.По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание холодильника, находящегося в пристроенном к амбару помещении.Фото: «Номер один»