Общество 10.08.2023 в 13:02

В Бурятии клещи покусали уже 836 детей

Маленькие вредители переносят энцефалит и боррелиоз
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии клещи покусали уже 836 детей

В Роспотребнадзоре Бурятии сообщили, что в медицинские организации с укусами клещей обратилось 3319 человек, в том числе 836 детей. Это на 16% ниже показателя прошлого года.

Анализ обстоятельств укусов показал, что 46% граждан были укушены на отдыхе, 31% – в населенных пунктах, в том числе на собственных приусадебных участках, остальные 23% – при выполнении хозяйственно-бытовых работ (уход за скотом, сбор дикоросов, заготовка дров).

Из числа исследованных клещей, снятых с людей, 2% оказались заражены вирусом клещевого энцефалита, возбудитель клещевого боррелиоза обнаружен у 26% клещей.

Напоминаем: в случае присасывания клеща необходимо срочно обратиться в медицинскую организацию. Жителям районов – в пункт скорой медицинской помощи, в поликлинику ЦРБ; жителям Улан-Удэ - в приемное отделение Республиканской клинической инфекционной больницы по адресу: улица Пирогова, 9а.

Сдать клеща для проведения лабораторных исследований на возбудители клещевых инфекций можно по адресам:

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45б (рабочие дни, воскресенье);

- Республиканская клиническая инфекционная больница, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9а (рабочие дни, суббота).

 

Фото: pixabay.com

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